新华社武汉6月20日电（记者李伟、宋立崑）记者20日从在武汉理工大学召开的2023年全国教育数字化现场推进会议中获悉，截至16日，国家智慧教育公共服务平台累计浏览量已达到260亿次，访客量超过19.2亿人次，访问用户覆盖了200多个国家和地区。

教育部部长怀进鹏表示，建设教育强国是实现中国式现代化的重要力量，教育数字化是建设教育强国的重要内容。要把握发展规律，抓住历史机遇，加快建设教育强国。

近年来，教育部推动实施国家教育数字化战略行动，把国家智慧教育公共服务平台作为重要抓手，集合全国优势和力量，推进平台建设，将其作为推动国家教育改革的一个切入点和落脚点。

怀进鹏表示，公平和质量是教育的永恒追求，面对当下教育资源不均衡，教育存在分层和区域差异等现实情况，教育部计划通过国家智慧教育公共服务平台建设，着力实现优质教育资源均衡化，进一步建成国家教育数字化大数据中心、智能中心、发展中心和国际交流合作中心，切实做到赋能学生、赋能教师、赋能管理、赋能研究并走向国际化。

据悉，目前，在国家智慧教育公共服务平台中，中小学智慧教育平台已经积累了4.4万条资源，总量覆盖各年级、各学科课程，涉及30个教材版本；智慧职教平台汇聚了1300多个专业教学数据库和7100多个在线精品课；智慧高教平台汇集了2.7万门优质慕课，覆盖了13个学科门类和92个专业类型。

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