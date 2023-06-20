人民网北京6月20日电 （记者郝孟佳）“2023中外合作办学宣介展”于6月26至30日和广大同学家长们线上见面。100多个高水平合作办学机构和项目通过云端，为学生及家长们宣介中外合作办学优势、最新招生政策并提供择校指导服务。

本次宣介展主要有三个亮点。一是官方院校，阵容强大。百余个报名参展的机构和项目，均为经教育部审批和复核、或由地方审批报教育部备案的合作办学机构与项目，展示合作办学优质教育资源，解读后疫情时代合作办学优势及发展前景。

二是内容丰富，覆盖全面。宣介展全面覆盖专本硕博不同层次、多类型、多国家、多地区的中外合作办学机构及项目。同时，各校独立展示页利用文字、图片、视频等方式，更为形象的为受众介绍机构、项目具体情况，使其直观的认识、了解中外合作办学招生项目。

三是即时互动，权威解答。宣介展采用全年网页展示和线上直播形式，打破空间和物理距离的限制。学生和家长可以随时随地登录线上服务平台咨询招生人员，也可通过直播间实时互动等多种形式与各机构、项目招生官直接沟通交流，获取更具针对性的权威解答。

据了解，本次宣介展由中国教育国际交流协会主办，旨在积极宣传我国中外合作办学成果，深入解读合作办学招生政策，搭建院校与学生和家长互动交流的线上平台，指导学生合理选择中外合作办学机构与项目。

(责编：李依环、熊旭)