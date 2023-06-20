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2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

北京科技大学校长杨仁树寄语毕业生：少年同风，扶摇万里

2023年06月20日13:21 | 来源：人民网-教育频道
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一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月20日电 16日，北京科技大学举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式。北京科技大学校长杨仁树以《少年同风，扶摇万里》为题发表演讲。杨仁树勉励2023届毕业生：一是要热爱脚下土地，献身民族复兴；二是要苦练过硬本领，勇于自我超越；三是笑对人生百态，活出精彩自己。

“在服务国家重大战略、助力高水平科技自立自强的伟大事业中，求实鼎新的北科人从未缺席。”杨仁树表示，“为国而生、与国同行”是北科大自诞生之日起就不变的初心使命，“钢铁强国、科教兴邦”也早已熔铸到每一位北科人的血脉。

“希望你们带着‘为中华之崛起’‘求实鼎新’的北科印记，拥抱生生不息的、可爱的中国，做出一番无愧于自己、无愧于时代的事业。”杨仁树说。（李依环、实习生张婉柔）

北极科技大学校长杨仁树在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

北京科技大学校长杨仁树在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

以下为杨仁树校长《少年同风，扶摇万里》讲话节选——

亲爱的同学们、老师们、家长们：

六月芳华，满井流光。今天，我们隆重举行2023届毕业典礼，共同见证3096名本科生、3218名硕士生、402名博士生完成人生重要阶段，奔赴新的航程。今天，你们身着北科人专属的崭新学位服，出席三年以来首次全员参加的毕业典礼，让我们每个人内心都充满激动与喜悦，这是属于我们大家的珍贵记忆。在此，我代表党委书记武贵龙同志和全体教职员工，向同学们表示最热烈的祝贺！向帮助你们成才、服务你们成长、陪伴你们奋斗的老师和家长们致以最诚挚的敬意和最衷心的感谢！

生逢盛世，青年有为。我们生活在一个伟大的时代。这几年，我们一同见证新中国成立70周年的恢宏时刻，用“希望的田野”回应国家的期盼；我们共同回望党的百年奋斗征程，喊出“请党放心，强国有我”的铮铮誓言；我们携手亮相冬奥赛场，以全情付出、优质服务，向世界展现北科形象；我们一起庆祝学校70岁生日，发出“坚守理想奋发图强，不负人民此生不忘”的青春强音。当然，最让我们难忘的是共抗疫情、共克时艰，在这场捍卫生命的人民战争中，我们看到了师生同心、挺膺担当。在这期间，听说有的同学因为实习受影响，你们的老师想尽办法到钢厂直播教学，抖动的画面背后是老师爱你们的心，同学们的成长成才一直有人守护。

志存高远，不负韶华。同学们以勤奋架桥，用汗水铺路，努力成长为最好的自己。土资学院萧星宇同学早早进入课题组，在本科生导师的指导下，申请发明专利3项，发表高水平论文4篇；中国大学生自强之星标兵、计通学院赵基淮同学自强不息，在微声世界里奋力追逐自己的“算法梦”；材料学院汪鑫同学聚焦国家“双碳”战略，参与研发了适配我国能源产业的新型迭代催化制氢装备，为绿色氢能的发展贡献了青春力量；北京市十佳班集体、经管学院大数据192班以专业所长助力乡村振兴，帮助农民每年每亩增收5000元；2斋1223A宿舍的三位博士已在满井相伴十年，从本科到博士，他们以同窗情谊坚定前进步伐，追求人生理想；30名“钢铁脊梁班”的同学即将奔赴产业一线，做课题、出成果，践行钢铁报国的初心使命，等等。同学们的奋进身影，是对一代代北科前辈崇高的致敬，也必将成为一批批北科后浪追寻的榜样！

这几年，在我们的共同努力、携手奋进中，学校事业取得了新成就。冶金、材料、矿业、科技史4个学科再次进入国家世界一流学科建设行列，多项成果应用于北斗、嫦娥、大飞机、复兴号等国家重大工程。在服务国家重大战略、助力高水平科技自立自强的伟大事业中，求实鼎新的北科人从未缺席。这些成就的取得，无不彰显着你们挺立潮头、踏浪前行的少年英气，无不凝聚着我们追求卓越、勇于争先的奋斗豪情。

同学们，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。在同学们即将投身强国建设、民族复兴的奋进征程之际，有三句话与大家共勉，希望你们勇立时代潮头、不负风华正茂、走好漫漫人生路。

送你们浩荡东风，愿你们热爱脚下土地，献身民族复兴。我国金属物理、冶金史学科奠基人，我校建校元老柯俊院士曾说，“我来自东方，那里有成千上万的人民在饥饿线上挣扎，一吨钢在那里的作用，远远超过一吨钢在英美的作用”。1953年，柯先生冲破重重阻碍、毅然回国，打破国际垄断，让我国超级钢研究走在世界前列。“为国而生、与国同行”是北科大自诞生之日起就不变的初心使命，“钢铁强国、科教兴邦”也早已熔铸到每一位北科人的血脉。希望同学们未来不管身处何方、做何工作，始终把献身民族复兴作为人生最高志向。爱国从来不是空洞的口号，扎根岗位踏实做好每一项工作就是爱国最生动的诠释。

送你们破浪长风，愿你们苦练过硬本领，勇于自我超越。新材院张林兴研究员深耕铁电薄膜领域基础研究，以“十年磨一剑”的恒心和“绵绵用力、久久为功”的绣花功夫，闯出新天地，分别以博士后和指导教师的身份，两次在《Science》发表学术成果。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海，成长的动力、成功的经验就在踏过泥泞的脚印中，在奋勇拼搏的汗水里。同学们，无论你们是继续深造还是投身工作，希望你们坚持学习、不断求新、与时俱进，做新时代呼唤的新青年，不断提升自己的学习能力、创新意识、实践本领，在这场充满光荣和梦想的远征中书写自己的青春。

送你们徐徐清风，愿你们笑对人生百态，活出精彩自己。你们的学姐，奥运冠军巩立姣的夺冠之路也经历坎坷，东京奥运会前夕，她突发伤病，无法行走，但她咬牙坚持训练，坐着也要投铅球，终于梦圆奥运。作为我国女子铅球当之无愧的领军人物，她几乎拿遍了所有国际赛事的金牌，但她仍说，“我的目标是21米，我还会继续向这个目标努力！”希望你们当勇敢的大人、做赤忱的少年，在纷繁万象中守住初心，“起”时淡然，不在聚光灯中迷失，“落”时坚韧，不在自我怀疑中退缩。有的同学常常调侃，“卷不赢却也躺不平”，“卷”和“躺”并不矛盾，“卷”时用全力，“躺”时才舒心，用拼尽全力的奋斗，去过有滋有味的生活吧！

同学们，毕业是充满希望的再见，你们的青春长卷还将在广阔天地间继续书写，少年同风，扶摇万里，希望你们带着“为中华之崛起”“求实鼎新”的北科印记，拥抱生生不息的、可爱的中国，做出一番无愧于自己、无愧于时代的事业。北科与你们的故事还将在岁月长河中久久回响，母校永远是你们的家。衷心祝愿大家毕业快乐，前程似锦。

感谢相伴，期待再见！同学们，再会！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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