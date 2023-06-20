一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月20日电 “年轻人轻言‘躺平’，不能简单说孰对孰错，但躺平肯定不是好的人生选项。”复旦大学2023届本科生毕业典礼16日举行。典礼上，中国科学院院士、复旦大学校长金力作了题为《拒绝躺平》的演讲，激励同学们攀登顶峰。

金力勉励毕业生，要拥有坚定的信仰、顽强的斗志和不竭的动力，不被彷徨困倦、不被焦虑消磨、不被挫折阻击，才能完成长途跋涉、体验到更多更美的风景。“新征程充满光荣与梦想，也必定有许多荆棘。希望所有的新一代复旦人心花绽放，踏向荆棘。”金力说。（李依环、实习生张婉柔）

中国科学院院士、复旦大学校长金力在2023届本科生毕业典礼上讲话。校方供图

以下为金力校长《拒绝躺平》讲话节选——

栀子花香、离别情浓，又到一年毕业季。今天，3540名2023届本科毕业生将完成学业，奔赴世界各地，踏上人生新征程。我代表学校，向同学们表示最衷心的祝福，向悉心教导大家的老师、辛勤抚育你们的父母、关注帮助年轻人成长的社会各界表示最诚挚的感谢！

在复旦118年的历史中，同学们是比较特殊的一届。短短几年大学时光，见证了中华人民共和国成立70周年、中国共产党成立100周年这样的历史时刻，亲历了脱贫攻坚千年梦圆、全面建成小康社会、中国式现代化新征程全面开启的两个一百年历史交汇期，更克服了世纪疫情的重重考验。大家坚忍不拔、团结勇敢地迎接挑战，不仅顺利完成学业大考，也交出了优秀的青春答卷，收获了成长、责任和担当，证明自己有潜力担当大任、掌握未来。我代表母校和老师们祝贺大家：毕业快乐！

毕业是学业生涯的一个句点或者分号，更是同学们奔赴广阔天地奋斗的序章。在求学期间，一些同学通过不同方式向我表达过自己的想法和困惑。我理解大家，此时此刻既有对毕业的欣喜、未来的期许，也有对未知的不安、前程的忐忑。抗疫三年，世界加速改变。比如，“躺平”成为一个网络热词，萦绕在你我身边。大部分人只是口头上纾解压力，有的在生活中选择降低物质期望和追求，但也有一些人表现出精神上的消极淡漠、怀疑奋斗的意义。

各类信息和社会思潮不可避免影响到年轻人，增加了一些在校同学的焦虑和彷徨。最近，学生工作部门组织了一次2300多名本科同学参加的调研，逾六分之一受访同学认为自己可能会选择“躺平、降低期待”，有超过五成学生对“长远发展”表示“压力很大”或“较大”。调研还显示，虽然同学们在课程、科研和毕业去向方面同样感到明显压力，但有近九成同学确认自己正在追求人生理想，近八成同学对自己的整体状态和积极品质感到满意。显然，复旦园是成长的“温室”，而不是“躺平”的温床，绝大部分复旦学子都在闯关夺隘、努力奋斗。

年轻人轻言“躺平”，不能简单说孰对孰错，但躺平肯定不是好的人生选项。前路漫漫，必有风雨。人生奋斗要有动力，持久的动力必须是内生动力。拥有坚定的信仰、顽强的斗志和不竭的动力，不被彷徨困倦、不被焦虑消磨、不被挫折阻击，才能完成长途跋涉、体验到更多更美的风景。

拒绝躺平，同学们有三重内生动力：

第一，中国人不会选择认命。古往今来，“命由我作，福自己求”，是流淌在中国人血液里的一种文化认同。经过百年奋斗，洗雪民族耻辱，中国人民成为自己命运的主人，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。国家兴亡、匹夫有责，深厚的中华优秀传统文化滋养着一代代中国人的灵魂。在座同学应当思考，到大家知天命的年纪，能不能把一个强大的现代化中国交给下一代、创造出更美好的世界和未来，能不能无愧面对一代代艰苦奋斗、接续奋斗、不懈奋斗的先烈和前辈？使命在肩，怎能躺平。

同学们在校期间，通过亲身体验懂得了“世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人”。面对困难，如果拘泥小我，也许只能发出怯懦的呻吟；但当小我融入大我的时候，人民就是江山、我们就是江山，没有什么能够阻挡我们前进的步伐！十四亿中国人齐心汇聚的磅礴伟力，给予我们敢叫日月换新天的底气，铸就我们不信邪、不怕鬼、不怕压的骨气，激发我们愚公移山、精卫填海的志气。

新征程上，复旦人应有敢为人先的豪情、扎根人民的踏实和迎难而上的脊梁，胸怀“国之大者”、服务人民根本利益，以引领时代发展、推动社会进步为己任，勇立中国式现代化建设的潮头。

第二，青年人不能自我压抑创造。欲望是创新的潜动力。年轻人是最有创新欲望和创造活力的，天赋不能被委屈，韶华不能被辜负。如果选择躺平，号称与困难压力“和解”，将是对自己莫大的委屈、天大的辜负。如果“低欲望社会”蔚然成风，将会消解创新潜能、阻碍社会进步，甚至影响到创新型国家建设。

在今年浦江科学大师讲坛上，我请教丘成桐先生：究竟什么是创新的源动力？他的回答很简短，两个字“兴趣”。好奇心、求知欲是最本源的创新动力，兴趣是最好的老师；发自内心的热爱和渴望，是坚持创新、不懈奋斗的精神保证。正如刚才赵东元老师所说，因为热爱和兴趣，便能够甘之如饴，甘愿为之克服一切困难，把每一件事情做到极致。复旦人兴趣广泛，同学们在有许多选择的校园中成长，希望大家找到一生的兴趣、选择真正的热爱，品尝到“唯信仰与热爱不可辜负”的滋味。

同时，我们也要相信，生活不会辜负每个努力的人。美好的生活，依靠亲手创造。那些以为可以坐享其成而放弃劳动者身份的人，放弃的是奋斗的根基，失去的是奋斗的乐趣，并且把自己变成了历史的旁观者。希望大家不懈地用劳动创造幸福、创造未来、创造历史。

第三，复旦人不会选择守成。复旦118年的历史上，如果前辈抱有守成之心，这所学校或许早已夭折。在我们的母校尚在襁褓的时候，创校先贤们就为她立下“与欧美并驾齐驱”的宏愿，然后为学校的生存奔波不止、奋斗不息。所以复旦人深深懂得，高远的理想依靠一步一个脚印的奋斗去实现，卓越的境界在一次次的拼搏、突破和超越中被成就。

复旦人的字典里没有抱残守缺、故步自封。一周前，裘新书记寄语赴西部、基层和重点单位就业的同学们：“干卓越的事，做有趣的灵魂。”“卓越而有趣”，是我们对复旦文化特质的共同理解。复旦的求学生涯，辛苦而有趣，许多同学在大学生活中没有选择小富即安，而是为了卓越目标“自讨苦吃”，又苦中作乐、乐在其中。那份本科生调研显示，超过四分之三的同学已经触摸到“卓越而有趣”的真谛，那就是学会把强烈的使命感、责任感融入个人志趣，乐于接受挑战且不怕挫折，怀有乐群之心且善于合作，体验奋斗乐趣且热爱生活，练就乐观豁达的心胸，拓展开放长远的眼界。这样的文化特质，让更多的复旦人成为发现者、开拓者。

1949年3月，西柏坡“进京赶考”对话镌刻史册，我们的党和国家因为始终保持“赶考”精神而掌握历史主动。今天，同学们走向社会，将面临新的考验，希望大家也永远保持“赶考”状态，不忘初心、有进无退，掌握人生的主动。

亲爱的同学们！

新征程充满光荣与梦想，也必定有许多荆棘。希望所有的新一代复旦人心花绽放，踏向荆棘。如果累了倦了，欢迎回到母校，躺在光草，让母校的风倾听你的压力，让母校的草拂去身上的疲惫。母校永远守望大家、牵挂大家、祝福大家，永远是同学们的坚强后盾、温暖港湾和精神家园！

祝2023届毕业快乐、青春万岁！

(责编：郝孟佳、熊旭)