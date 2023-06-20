徐川

原标题：读大学前，做好四项准备

一段旅程的结束，是新的征程的开始。迈过人生的重要节点，眺望新生活，我们难免会百感交集。也许会有对往昔回忆的怀恋，会有对大学生活的憧憬，会有十字路口的迷惘。“人生一年之春、一日之晨就是我们的大学时代，这是一个黄金的时期。”面对新的旅程，不管何种情绪，都需要积极调适，在身心两方面做好角色转换，做好入学前的准备，让大学真正成为“梦想开始的地方”。

做好独立成长的准备。独立必然是不容易的，无论是经济独立还是思想独立，在完成生理上的“成人礼”以后，我们还必须检视自己在心理上以及思想上和成人世界的距离。独立意味着成熟的思考和审慎的判断，意味着责任、奉献和担当。独立不容易，我们必须经历看起来微不足道却无处不在的细节打磨，才能成为未来的脊梁。大学是进入社会之前必经的“长廊”，它是那么窄，窄到无法像以往那样在亲友师长的陪伴下共同向前；它又是那么宽，宽到天高地广，可以充分展示自我，自主挑选行进的姿态。每个人的人生道路都是专属于自己的，要学会独立思考、独立判断，找寻正确的前进方向，并且坚定不移地走下去，“用清醒的头脑思考人生，用智慧的力量创造未来”。

做好重新出发的准备。带着“上了大学就好了”的期待，学生们结束一段紧张又漫长的学习时光，扑面而来的似乎是自由、轻松、多彩的大学生活。然而，大学并不意味着学习脚步的停止，而是重新出发的起点。无论以往有过何等优秀的表现、傲人的成绩，在大学的试卷上，我们都将重新作答。不管起点如何，唯有“处优而不养尊，受挫而不短志”，才能使得顺境逆境都成为人生的财富而非包袱。树高千尺，其根必深；江河万里，其源必长。“青春虚度无所成，白首衔悲亦何及。”青年是苦练本领、增长才干的黄金时期。广大青年要抓住这个黄金时期，将知识这一成长的基石筑牢、夯实。我们应以全面的、系统的、富有探索精神的态度做学问、求真理、悟道理、明事理，主动培养学习的乐趣，在书本中学、历史中学、思想中学，将“厚的读薄”“薄的读厚”，让学习成为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，不断扩大学习的半径，拥有更广阔的世界。大学里的成长不仅要读有字之书，更要读无字之书。我们除了要从书本和课堂中汲取专业知识，还要在实验室或竞技场直面成长的困惑，在校园活动中培养兴趣爱好，在学生组织里锻炼综合能力。我们要像树一样生长，除了明晰的主干，还有发散的枝丫，郁郁葱葱全面发展。

做好确立志向的准备。对于没有方向的航船，什么风都不是顺风。大学是“人生的关键时期”，对这一阶段的青年人来说，“往哪走”“跟谁走”“怎么走”的困惑与摇摆现实存在。这些问题十分重要，在这样的“十字路口”应慎重选择，不贪求速度。大家可以与志同道合的同学聊、与经验丰富的师长谈、与情感亲密的亲友讲、在各式各样的活动中学，慢慢明晰前行的方向，最终做到在知行合一中“扣好人生的第一粒扣子”，筑牢扬起梦想风帆的“压舱石”，练就经风历雨的过硬能力。方向决定道路。事实一再证明，只有在小我和大我的辩证统一中，才能彰显个人最耀眼的价值。我们要看到被这个时代“点赞”的年轻人，看到奋斗于脱贫攻坚第一线的大学生第一书记，看到冲锋在疫情防控第一线的青年医务工作者，看到埋头于科研攻关事业的年轻工程师。心有所信，方能行远。一切视探索尝试为畏途、一切把负重前行当吃亏、一切“躲进小楼成一统”逃避责任的思想和行为，都是要不得的。大家沐浴着时代的春风，拥有更多人生出彩的机会，更要认识到自身所承载的时代重任，主动将小我融入大我，成为引领风气之先的社会力量，争做将青春梦融入中国梦的有志青年，让报国之志成为“乘风好去，长空万里，直下看江河”的不竭动力。

做好持续奋斗的准备。今天的生活条件虽然好了，但奋斗精神一点都不能少，中国青年永久奋斗的好传统一点都不能丢。奋斗不只是响亮的口号，而是要在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责中见精神。看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。对于大多数同学来说，都是第一次离开父母，独自踏上异乡求学之路，在求学的过程中难免会遇到学习、生活、交往上各式各样的难题，甚至于从未遇到过的挫败和“磨难”。奋斗的道路不会一帆风顺，往往荆棘丛生、充满坎坷。强者，总是从挫折中不断奋起、永不气馁。从长远看，“青年时期多经历一点摔打、挫折、考验，有利于走好一生的路。”青春最宝贵的是可以从头再来，即使是摔了跟头、吃了苦头也不要紧，咬咬牙，爬起来，掸掸身上的灰尘，向着心中的理想继续前行。通过丰富自身的阅历，在实践中长才干、长本领，让“坚定”“脚踏实地”“富于奋斗精神”成为“Z世代”青年的亮丽新标签，让奋斗成为助力青春远航的永久引擎。

（作者：徐川，系南京航空航天大学马克思主义学院党委书记、教授）

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