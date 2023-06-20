人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

读大学前，做好四项准备

徐川
2023年06月20日08:42 | 来源：光明日报
小字号

原标题：读大学前，做好四项准备

　　 一段旅程的结束，是新的征程的开始。迈过人生的重要节点，眺望新生活，我们难免会百感交集。也许会有对往昔回忆的怀恋，会有对大学生活的憧憬，会有十字路口的迷惘。“人生一年之春、一日之晨就是我们的大学时代，这是一个黄金的时期。”面对新的旅程，不管何种情绪，都需要积极调适，在身心两方面做好角色转换，做好入学前的准备，让大学真正成为“梦想开始的地方”。

　　 做好独立成长的准备。独立必然是不容易的，无论是经济独立还是思想独立，在完成生理上的“成人礼”以后，我们还必须检视自己在心理上以及思想上和成人世界的距离。独立意味着成熟的思考和审慎的判断，意味着责任、奉献和担当。独立不容易，我们必须经历看起来微不足道却无处不在的细节打磨，才能成为未来的脊梁。大学是进入社会之前必经的“长廊”，它是那么窄，窄到无法像以往那样在亲友师长的陪伴下共同向前；它又是那么宽，宽到天高地广，可以充分展示自我，自主挑选行进的姿态。每个人的人生道路都是专属于自己的，要学会独立思考、独立判断，找寻正确的前进方向，并且坚定不移地走下去，“用清醒的头脑思考人生，用智慧的力量创造未来”。

　　 做好重新出发的准备。带着“上了大学就好了”的期待，学生们结束一段紧张又漫长的学习时光，扑面而来的似乎是自由、轻松、多彩的大学生活。然而，大学并不意味着学习脚步的停止，而是重新出发的起点。无论以往有过何等优秀的表现、傲人的成绩，在大学的试卷上，我们都将重新作答。不管起点如何，唯有“处优而不养尊，受挫而不短志”，才能使得顺境逆境都成为人生的财富而非包袱。树高千尺，其根必深；江河万里，其源必长。“青春虚度无所成，白首衔悲亦何及。”青年是苦练本领、增长才干的黄金时期。广大青年要抓住这个黄金时期，将知识这一成长的基石筑牢、夯实。我们应以全面的、系统的、富有探索精神的态度做学问、求真理、悟道理、明事理，主动培养学习的乐趣，在书本中学、历史中学、思想中学，将“厚的读薄”“薄的读厚”，让学习成为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，不断扩大学习的半径，拥有更广阔的世界。大学里的成长不仅要读有字之书，更要读无字之书。我们除了要从书本和课堂中汲取专业知识，还要在实验室或竞技场直面成长的困惑，在校园活动中培养兴趣爱好，在学生组织里锻炼综合能力。我们要像树一样生长，除了明晰的主干，还有发散的枝丫，郁郁葱葱全面发展。

　　 做好确立志向的准备。对于没有方向的航船，什么风都不是顺风。大学是“人生的关键时期”，对这一阶段的青年人来说，“往哪走”“跟谁走”“怎么走”的困惑与摇摆现实存在。这些问题十分重要，在这样的“十字路口”应慎重选择，不贪求速度。大家可以与志同道合的同学聊、与经验丰富的师长谈、与情感亲密的亲友讲、在各式各样的活动中学，慢慢明晰前行的方向，最终做到在知行合一中“扣好人生的第一粒扣子”，筑牢扬起梦想风帆的“压舱石”，练就经风历雨的过硬能力。方向决定道路。事实一再证明，只有在小我和大我的辩证统一中，才能彰显个人最耀眼的价值。我们要看到被这个时代“点赞”的年轻人，看到奋斗于脱贫攻坚第一线的大学生第一书记，看到冲锋在疫情防控第一线的青年医务工作者，看到埋头于科研攻关事业的年轻工程师。心有所信，方能行远。一切视探索尝试为畏途、一切把负重前行当吃亏、一切“躲进小楼成一统”逃避责任的思想和行为，都是要不得的。大家沐浴着时代的春风，拥有更多人生出彩的机会，更要认识到自身所承载的时代重任，主动将小我融入大我，成为引领风气之先的社会力量，争做将青春梦融入中国梦的有志青年，让报国之志成为“乘风好去，长空万里，直下看江河”的不竭动力。

　　 做好持续奋斗的准备。今天的生活条件虽然好了，但奋斗精神一点都不能少，中国青年永久奋斗的好传统一点都不能丢。奋斗不只是响亮的口号，而是要在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责中见精神。看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。对于大多数同学来说，都是第一次离开父母，独自踏上异乡求学之路，在求学的过程中难免会遇到学习、生活、交往上各式各样的难题，甚至于从未遇到过的挫败和“磨难”。奋斗的道路不会一帆风顺，往往荆棘丛生、充满坎坷。强者，总是从挫折中不断奋起、永不气馁。从长远看，“青年时期多经历一点摔打、挫折、考验，有利于走好一生的路。”青春最宝贵的是可以从头再来，即使是摔了跟头、吃了苦头也不要紧，咬咬牙，爬起来，掸掸身上的灰尘，向着心中的理想继续前行。通过丰富自身的阅历，在实践中长才干、长本领，让“坚定”“脚踏实地”“富于奋斗精神”成为“Z世代”青年的亮丽新标签，让奋斗成为助力青春远航的永久引擎。

　　 （作者：徐川，系南京航空航天大学马克思主义学院党委书记、教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部