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从大学生到“大人”，需要专业精神，更需独立人格

严从根
2023年06月20日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：从大学生到“大人”，需要专业精神，更需独立人格

　　 高考结束了，考生们正在焦急地等待成绩出炉。这份成绩单凝聚着高考学子的青春汗水，也凝结着家人们的殷切期望。总会有人金榜题名，也总会有人未能如愿，后者不必觉得前途一片黯淡。积极面对高考结果，调整心态，做好持续努力的准备，才能真正做到不负青春不负自我。

　　 人生是一场马拉松。没能考出理想成绩的高考学子，要明白高考并不是人生的独木桥。大家应积极调整好心态，认识到高考只是一段人生经历，成功与否皆是过往，关键在于如何面对和选择高考之后的学习与生活。人生不怕跌倒，怕的是跌倒后的一蹶不振，输给了岁月，输给了时间和自己。只有积极面对结果，才能活出自己的本色与精彩。

　　 曾经，高校录取率低，社会自由用工和创业机会少，高考是学生们不断进步的关键路径之一。但即便如此，在当时，高考也不是人生出彩的唯一通道。我们身边有很多人，当时没有考上大学，或者没有进入理想名校深造，但这并不妨碍他们成人成才成功。通过不懈努力和奋斗，他们照样生活过得充实、心灵丰盈。现今，第三产业日益发达，社会创业氛围愈发浓郁，社会发展路径更加灵活多样。在社会环境越来越好的背景下，高考早已不是唯一出路。高考失利的学子，在调整好心态之余，要认真关注社会发展动态，关心社会就业与创业形势，了解自身的兴趣与优势，积极提升自己的能力与素养，以适应社会发展之需，选择好自己的后续发展道路。

　　 拿到理想大学录取通知书的学子，也要充分认识到，考上了理想大学并不意味着人生自此一帆风顺。在适当放松调节自我的同时，应充分利用暑假时光做好准备，积极迎接大学新生活。

　　 首先，全面提升自己的日常生活能力。大学生活是远离父母的独立自主生活。大学生需要学会合理安排时间，独立处理事务。现今不少高中生，学习成绩优异，独立生活能力却几乎为零，这样的学生将很难适应大学生活。准大学生们可以充分利用暑期时间，学会打理日常生活、做好消费管理、提升社交能力等。随着信息技术的进一步发展，数字生活已经成为大学生日常生活的重要部分。准大学生们要有意识地提升自己的数字生活能力，一方面，提升自己的互联网和信息技术使用能力，学会数字化表达、交流和应用；另一方面，要学会自我管控，有节制地使用互联网和信息技术，避免“数字沉迷”，批判性地浏览和传播网络信息，养成数字技术使用的好习惯。除此之外，还要学会管理并维护自己的数字身份，确保安全，避免隐私信息泄露，预防网络诈骗等。

　　 其次，养成阅读经典的习惯。大学首先是培养“人”的地方，决不能脱离“树人”而空谈“育才”；首要的是实施人格培养教育，然后才是实施专业教育。大学培养的人是“大人”，是深入时代又超越时代，致力追求卓越精神和灵魂的人。阅读经典著作是培养大学生成为“大人”的重要举措之一。书籍可大体分为两类，即一时之书与经典著作。阅读一时之书，可能有很好的阅读体验，但过后受益不多。经典著作是经过历史冲刷而留下的伟大著作。阅读经典可以和作者进行超越时空的交流，可以拓宽视野、启智愉情、净化心灵、滋润生命、成就卓越。准大学生们可以利用暑假，了解相关专业领域的经典，掌握经典阅读的方式方法，让阅读经典融入生活，成为自己的一种生活方式。

　　 再次，充分利用各种资源，提前适应大学专业学习。北大老校长蔡元培先生说，“大学为纯粹研究学问之机关，不可视为养成资格之所，亦不可视为贩卖知识之所，学者当有研究学问之兴趣，尤当养成学问家之人格”。因此，不同于中学，大学特别是研究型大学是接受专业教育的场所，是追求高深学问的地方。为即将到来的大学专业学习做好准备，准大学生们可以通过实地考察、网络、朋友圈等方式了解即将进入的大学及专业，明确大学氛围和专业学习目标，提前预习大学专业课程，了解专业培养计划，学会纵深探索、学专学细；提前学会利用大学图书馆资源，熟悉实验室环境及其基本实验操作，摸索形成独立自主的学习习惯，养成批判反思和爱好学术的学习旨趣。随着时代的发展，为了培养时代所需人才，全世界的一流大学均越发淡化单一专业教育，转而强调跨专业建设和交叉学科建设，重点培养学生的复合素质和跨学科专业修养等。为此，学生们须提前适应时代发展趋势，培养自己跨专业、跨学科建立联系的能力，逐渐学会从多学科视角，运用迁移的方式思考问题和解决问题。

　　 最后，不断发展业余爱好和特长，积极准备上好大学“第二课堂”。“第二课堂”是学校教育教学活动之外，以服务社会和学生个体发展为目的，有组织有计划开展的各类活动。大学“第二课堂”是培养大学生核心素养的关键举措，是促进学生学会学习、学会生存、学会发展的重要路径。社团活动、学科竞赛、创新创业、志愿服务、公益服务等活动都是大学“第二课堂”的重要组成部分。学生们不可简单地认为“第二课堂”就是课外活动，而要真正认识到它是高校人才培养的重要环节之一，不仅和“第一课堂”相互衔接、补充，同时在锻炼学生综合能力，促进学生全面发展方面，具有不可替代的功能与价值。当然，目前少数高校的“第二课堂”还存在一些问题，如形式“轰轰烈烈”但内涵缺失，内容丰富但教育价值有限等等。对此，学生们不可随意、盲目跟风参加“第二课堂”，而是要结合自身专业、兴趣和职业生涯规划等诸多因素，有计划地参加“第二课堂”，循序渐进地提升综合素质。

　　 （作者：严从根，系杭州师范大学经亨颐教育学院执行院长、中国教育现代化研究院执行负责人）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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