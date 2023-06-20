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以高质量终身教育服务中国式现代化建设

伍挺
2023年06月20日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：以高质量终身教育服务中国式现代化建设

　　 党的二十大报告提出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。终身教育是国家推进学习型社会、学习型大国建设的重要手段，是服务人民群众终身学习的重要平台，承担着促进人的全面发展的重要责任。当前，必须全面贯彻落实党的二十大精神，担负起时代赋予终身教育体系的新使命，强化办学职能，发挥社会功能，为中国式现代化提供高质量人才服务保障。

　　终身教育推动普惠性人力资本提升

　　 党的二十大报告提出，中国式现代化是人口规模巨大的现代化。教育现代化是中国式现代化的关键组成部分，本质是人力资本水平持续提高。终身教育要积极应对中国式现代化对教育的战略需求，通过实现普惠性人力资本提升，提高全体人民教育水平、发展能力、综合素养。

　　 通过提升人口科学文化素质推动普惠性人力资本提升。针对我国目前教育发展不平衡不充分的情况，特别是劳动年龄人口受教育程度尚不理想的现状，要更加注重发展“学校后”教育，强化终身教育办学职能和社会功能，大力实施普惠性人力资本提升行动，显著提升全体劳动力人口科学文化素质。目前一些地方已经开始行动，浙江省将社会人员学历提升纳入省政府“十大民生实事”，作为有效开发人力资本、服务共同富裕示范区建设的主要行动之一。

　　 通过职业技能教育推动普惠性人力资本提升。开放教育、社区教育、成人教育和老年教育是终身教育的主体。通过为中低收入群体、农村剩余劳动力提供针对性的职业技能培训，可以提升其自我谋生和创造财富的能力；面向老年人群体开展信息技术能力培训，可以助力老年人跨越数字鸿沟，挖掘“银发族”人才资源，使其成为家庭经济收入的新来源，将老龄化压力转化为银龄人口红利。

　　 通过教育资源整合扩充推动普惠性人力资本提升。终身教育是建设学习型社会、学习型大国的重要支撑和战略保障，当前，应增加终身教育服务的优质供给、有效供给和精准供给，通过体系、平台将办学触角向全新的领域延伸，开拓更通畅、更优质的学历提升渠道，建设更广泛、更规范的社区教育机构，增加更宽裕、更便捷的老年教育学位，建设更惠民、更专业的职业技能培训基地，发挥其他教育类型无法替代的错位优势，推动普惠性人力资本提升。

　　终身教育推动全民思想道德素质提升

　　 党的二十大报告提出，实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，加强和改进未成年人思想道德建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养。终身教育是人的全生命周期所受教育的总和，对全民思想道德素质的提升发挥重要作用。

　　 坚持政治建校原则，将提高育人质量作为首要任务。针对学历教育、社区教育、老年教育、社会培训等不同学习对象，终身教育始终坚持党建引领，用党的创新理论武装师生头脑，从课程、日常、学科、文化、网络、教师等维度着手，不断探索新时期思想政治工作新路径和新方法，开展具有鲜明辨识度的特色化思政教育活动，提高全体学员思想道德素质。

　　 坚持德育为先的教育原则，全面落实立德树人根本任务。终身教育通过灵活利用各种社会资源弘扬先进文化，传播文明时代新风、涵养高尚品德情操、培育和谐心灵家园、充实人民精神生活，引导人民树立远大理想信念、正确价值理念、文明道德观念，营造良好社会文明氛围。

　　 坚持人的全面发展原则，提升全民思想道德素质。通过全民学习、终身学习，让终身学习成为人民的生活方式，不断培养人民群众的理想信仰、思想观念、道德情操，不断提升人民群众的思想道德素质。

　　终身教育促进全民共享高品质生活

　　 党的二十大报告提出，要“增进民生福祉，提高人民生活品质”。更好地满足社会成员个性化、多样化、优质化和终身化学习需求，是高质量终身教育应有之义。

　　 通过丰富多彩的社区教育，提升人民群众的获得感。随着学习型社会建设进程的推进，市民终身学习的意愿更加强烈，依托各级各类社区教育学校的正规化、专业化、灵活化教育成为必需。社区教育与学校教育、家庭教育相融合，拓展教育类型，扩大服务范围，依据居民需求，构建以家庭教育、技能教育、健康教育、科普教育、青少年教育等为主要内容的社区教育体系，可以有效解决学校教育、家庭教育、特殊儿童等群体的教育等方面存在的问题，促进教育公平。

　　 通过适老爱老的老年教育，提升老年群体的幸福感。加强老年教育资源整合，探索“总校+基层+网络”老年教育办学模式，开办县级老年大学、乡镇老年学堂、社区老年学习苑。根据学员需要开设乐上乐学的专业，组织跨越“数字鸿沟”的信息技术培训，探索开发老年教育研学课程。大力开展面向老年人群体的教育和实践，改变传统的养老模式，积极推广“劳养教”一体的老龄化理念和方式，使广大老年群体老有所养、老有所学、老有所为。

　　 通过惠及全民的健康教育，提升人民群众的健康素质。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。终身教育可以利用体系优势，面向人民群众开展健康教育，推动个人和群体树立健康观念、掌握健康知识、养成健康行为，帮助群众预防疾病、促进健康、提高生活质量。可开发更多“好看、好听、好记、好用”的健康知识学习资源，推动养成文明健康、绿色环保的生活方式，提升全民健康素质。

　　终身教育助力全体人民共同富裕

　　 党的二十大报告提出：“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。”这为终身教育助力共同富裕指明了方向。

　　 在提高人口素质方面推动共同富裕进程。终身教育是面向全民、作用于人的一生的教育，要拓宽教育的领域和渠道，加强部门、行业、企业间合作，开展各类社会群体的学历提升，齐心协力、齐抓共管，推动形成引导机制、激励机制和保障机制，提高社会人员的学习积极性，让符合条件的社会人员应上尽上，愿学尽学，不断扩大学历教育规模，提高人口素质，把人口红利转化为人才红利，推动全体人民共同富裕进程。

　　 在助力乡村振兴战略中推动全体人民共同富裕进程。习近平总书记强调，促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。终身教育可利用系统和开放教育办学优势，根植村社，面向基层，建设共同富裕实践基地，组织红色党建、美丽乡村、集体经济、旅游业态、整村搬迁、乡村产业等主题“村社课堂”，优化村社干部队伍学历和能力结构，提高共同富裕能力。同时加大力度开展面向农村的职业教育，组织开展农业技能培训和返乡创业就业培训，组织进城新市民以及各类转岗、再就业人员等接受职业教育和技能训练，使其更好地服务城乡发展、提升致富能力。

　　 在落实提低扩中任务中推动全体人民共同富裕进程。终身教育通过创新机制，联合民政、人社、残联等部门，对接企业、慈善总会等机构，开展低收入家庭人员教育帮扶工程，对有意愿接受高等教育的低收入群体、特殊群体量身定制学习计划，帮助他们圆“大学梦”，同时开展职业技能培训和就业指导，全过程帮助他们就学就业，走向共同富裕。

　　 （作者：伍挺，系温州开放大学党委书记）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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