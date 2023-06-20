原标题：填志愿，怎样看待专业“冷热”

2023年高考结束，考生们即将进入同样紧张的填报志愿环节。记者调研发现，考生对热门专业仍跟风追捧、冷门专业却无人问津的情况时有发生。当高校学科专业设置调整优化的步伐逐渐加速，当下所谓的冷门、热门专业是否还应成为高考志愿填报的参考标准？本报邀请专家学者一起谈谈。

经过优化改革而出现的新学科专业，不能简单用“好”或“热门”去定义

近日，教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》（以下简称《方案》）。《方案》要求，到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。

学科专业设置调整优化中出现的新专业是否都是“好”专业？是否会出现这些新专业成为新的热门专业，而以往的热门专业不再热、冷门专业愈加冷的情况？

南开大学教务部副部长、招生办主任金柏江认为，《方案》强调学科专业设置调整优化改革要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。因此，经过优化改革而出现的新专业或是应当下需求而产生，或是符合国家长期发展战略需要，不能简单地用“好”或“热门”去定义。

“从提高人才培养质量的角度看，学校对传统的工科、农科、医科和文科专业进行调整优化，可能会增强这些专业的适应性与实用性。但这些新专业是否一定是大众心里的好专业，一定是热门专业？也未必。”北京师范大学高等教育研究院教授乔锦忠表示，专业的本质是课程组合，可以也应该根据社会需求变化进行调整优化。在他看来，讨论专业设置调整应区分办学层次与类型。一般而言，对于研究型大学，文理基础学科中设置的专业尤其应保持相对稳定。基础性学科对应的专业尽管就业面窄，属于传统意义上的冷门专业，但这些专业对于完善知识结构、对于学科生态有非常重要的意义。

金柏江认为，传统专业往往具有成熟的教学培养体系，培养出的人才经过用人单位检验，特别是基础学科专业如数学、物理、化学等等，经久不衰，并随着科技发展、社会进步不断生发出新的方向，培养了一批批适应性极强的人才。

“新专业能否成为热门专业，成为考生和家长乐于选择的专业，既取决于人才培养的适应度、行业对专业人才的需求度，也取决于学校专业的办学实力。一定程度上，新专业很可能成为热门专业，但是，专业、行业的发展是有周期的，一味追新设立的专业也可能在行业周期中变成下行态势。传统专业结合时代需要，复合新的元素，也可能成为热门专业。最主要还是看所培养的学生步入社会时，能否满足国家和社会的实际需要，能否为学生储备未来20年职业发展所需要的基础素养，支撑学生的长期发展。”金柏江说。

中国农业大学本科生院培养处处长何志巍表示，每个专业都有自身的发展前景、岗位附加值和职业生命周期。她举例说，中国农业大学在专业设置上秉承着“四象限”原则（将水平向右的横轴定义为国家战略和科技前沿，将垂直向上的纵轴定义为产业兴旺就业前景好），位于第1象限的是学校优先发展的专业，第2-4象限依次为限制发展、淘汰发展和适度发展、那些会被淘汰的专业，都是不适应经济社会发展、不符合国家战略和科技前沿的学科专业。“由此来看，在当前产业结构升级的大背景下，不少新兴专业有了更多的发展机会。因此，新设适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，一定是适应国家需求、时代潮流、科技发展的一批专业，在一定时期内，有可能出现‘热火朝天’的情况，很大程度上会成为‘受欢迎’的新专业。同时，一些人们心中曾经的热门专业也会逐步降温。”

但她也提醒，“一些所谓的冷门专业也不一定就会愈加冷门，比如近年来随着国家对粮食安全日益重视，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中、中国饭碗主要装中国粮的观念日益深入人心，农学类专业正在逐步升温。以中国农业大学农学类专业为例，考生喜爱程度明显上升，录取分数近三年逐年提升。同样，随着‘强基计划’的逐步深入，一些曾经不被考生、家长所关注的基础学科、冷门专业正在焕发出新的活力，逐渐‘回暖’，形成新的热门。”

大学专业本身并没有绝对的“冷热”之分，以任何单一指标去评判专业“冷热”都不可取

乔锦忠表示，专业“冷热”主要与经济发展水平和技术进步状况有关。“比如在工业化没有实现之前，可能在公共部门就业相对较好。在工业化过程中，在科技含量高、利润率较高的行业和部门就业相对较好。伴随着数字化与人工智能时代的到来，数学由原来的冷门专业正变得越来越热。哪些专业能成为热门，要看当时的经济发展阶段，特别是产业结构状况和收入分配状况。”

金柏江认为，目前来看，专业的所谓“冷热”更多是人为制造定义的产物。舆论轻易定义专业“冷热”，主要是将特定专业的岗位收入、工作环境、社会需求等因素，简单等同于专业的“冷热”“好坏”，忽略了专业自身的学科特性、行业未来发展前景，以及学校自身实力等因素，更忽视了学生自身的兴趣特点、价值取向。一味地计较世俗的“冷热”，收获的可能是一个工作岗位，一份尚可的收入，但失去的可能是个人的热情与价值。“尽管我们所看到的某些专业的‘热’或‘冷’一定程度上反映了当下国家与社会对于特定专业的需求，但是行业对于人才的需求同样具有周期性。随着时间推移，当下学生们竞相追逐的专业，在就业时也许会面临人才饱和，‘热门必选’反变为‘红牌预警’。相较于考虑一时的专业‘冷热’，学生更应该将目光转向自身，结合个人志趣与自身所长，追寻内心的热爱。”

何志巍认为，大学专业本身并没有绝对的“冷热”之分，以任何单一指标去评判专业的“冷热”都是不可取的。“‘三百六十行，行行出状元。’国家的发展，需要各个行业共同发展，需要各个专业都有可用之才，不是仅仅需要某几个热门专业的人才。如果一定要说专业有‘冷热’，那么一定是在某种前提条件下提出的，比如不同时代、不同环境、不同人群、不同观点等等。‘三十年河东，三十年河西’，把眼光放长远，从纵观历史的角度出发，就会看到没有永远的热门专业，也没有永远的冷门专业，更没有对每个人都适宜的热门专业。”

同时，她还提到，报考的专业热门不一定该专业的就业就热门，反之亦然。如地质、气象、勘探、考古等在大众观念中认为社会需求量相对较小，但事实上由于专业人才缺乏，对口单位用人需求突出，在就业市场上常常十分抢手。以中国农业大学的草业科学专业为例，在报考时由于大多数考生和家长对其不够了解而相对“冷门”。但是这个专业依托的是国家A+学科，拥有高水平的师资队伍、学科实力、科研平台，学生在升学深造、就业创业等方面都具有很大优势，在就业市场上十分抢手。

专业选择本质上是能力、意愿与职业之间的匹配，填报专业应从自身实际情况出发

“读大学的价值在于帮助学生建立独立自主的人格，树立正确的价值观，会思考、能创造，能够在提升自我中逐渐认识和拓展未来的发展之路。进入大学以后，学生一定可以、也一定需要超越原本所选所学专业的‘冷热’。大学专业的选择确实对一个人今后的发展有着重要的意义，但绝不是意义的全部。选择任何专业，都不影响你在大学期间探索未知的世界，增长自己的见识，开阔人生的视野。”何志巍说。

她认为，学生在报考专业的时候，一定要明白专业的“冷热”可能适合别人，但不一定适合自己。在进行志愿填报的时候，不要先考虑专业的“冷热”，而应从自己的实际情况出发。考虑个人爱好、学习能力和发展潜力，结合国家发展趋势，科学地作出选择，才可能找到适合于自己的专业。“提升面向未来、拥抱未来的能力，不仅是每一个学生要面临的重要课题，也是大学人才培养的重要意义。”

金柏江表示，目前，各高校基本走上了大类招生培养之路。所谓大类招生培养，通常是指学生在进入大学后的1~2年时间内通过专业大类的通识培养，初步了解所在大类、所属学科的大致内涵，在此基础之上，学生逐渐发现自己最感兴趣的专业方向。大类招生培养，推迟了学生实际选择专业的时间，从高考录取时直接进入专业，转变为进入大学学习一段时间后再选择，这在一定程度上减少了学生选择专业的盲目性。除了转专业以外，学生还可以通过双学位、辅修、微专业等制度，对自己感兴趣的方向多加了解，在不断尝试中，找到自己的发展方向。他提醒，考生选择时要充分考虑该所大学的学科专业构成，是否有宽松的转专业政策，是否有足够丰富的复合学习机会，是否能够提供充分发展可能。

“专业选择本质上是能力、意愿与职业之间的匹配。从理想的角度看，应尽量摒弃功利主义思想的影响，选择擅长且喜欢的专业更有利于发展天赋才华，也更容易取得成就。实际上专业‘冷热’对个人是相对的，适合的才是最好的，热门专业竞争很激烈，在冷门行业如果做得好，收入和价值感也不一定比热门专业差。另外，学业规划应从长计议。从长期看，在本科阶段选择基础学科，在研究生阶段选择应用型和职业性学科，更容易形成基础宽厚、专业精深的知识与能力结构，更有利于未来长远发展。”乔锦忠说。

（记者 杨飒）

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