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《中国教师培训发展报告（2022）》发布

2023年06月19日18:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月19日电 （记者孙竞）17日，第二届数字时代教师专业发展学术圆桌暨《中国教师培训发展报告 （2022）：精准培训视角》（以下简称报告）发布会召开。报告中的调查显示，2022年教师培训效果总体较为理想，线上培训成主流，教师培训方式向多样化、能力导向转变。

据介绍，2022年度报告聚焦教师精准培训改革，综合运用多种研究方法，基于对近两年全国291份教师培训相关政策文本分析，14.43万份教师培训成效问卷调查研究，30余名专家和教师的深度访谈，以及对57个2022年度“国培计划”示范项目典型案例整理分析，全方位地展现了2022年度我国教师培训发展的总体状况。

多项数据显示，教师培训成效提升效果显著、精准培训改革深入推进，国家及地方层面围绕需求导向的精准培训展开了积极探索，教育服务与治理精准化得到有效推动。

报告对2022年我国教师培训成效进行了调研分析，结果显示，参与调查的参训者对2022年度教师培训普遍较为满意，总体满意度达到85.3分；参训者对培训总体收获评价较高，获得感得分均值达到84.5分，均达到了较为理想的水平。

调查考察了参训教师在观念、知识、技能和能力四个维度的培训成效情况，结果显示，2022年基础教育阶段教师的知识、技能、能力、教育观念成效分别达到84.0、83.5、82.5、84.25，成效总体理想。与往年的调查结果相比，教师培训在提升能力方面的成效最为显著。

此外，根据参与调查的参训者反馈，2022年度教师培训项目模式多以线上为主。具体来看，纯在线学习培训占比达35.79%，在线学习为主的混合式培训占比达34.25%，较2021年分别提升了9.62、12.16个百分点，提升明显。同时，传统面对面培训占比降至4.93%，较2021年下降了6.8个百分点。农村地区教师参与线上培训相对更多，纯在线学习培训占比达到38.62%，在线学习为主的混合式培训占比为35.99%。

围绕教师培训方式的调查发现，2022年度，专家讲授（讲座）和案例分析等适合能力提升的培训方式显著增加。据发展报告显示，对于2022年度都参与了哪些形式的教师培训项目，89.49%的被调查教师选择了专家讲授（讲座），同时有50.28%的被调查教师选择了案例分析，这两种培训形式的占比较2021年均有明显提升。同时报告也指出，与2021年相比，部分培训方式的占比呈现下降趋势，具体包括：互动讨论（30.42%）、工作坊（14.98%）、小组协作学习（9.19%）、做中学（项目式学习）（6.61%）、考察学习（4.93%）等。

(责编：李依环、熊旭)

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