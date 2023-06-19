人民网北京6月19日电（记者崔競文 王鑫）近日，“千马廿行”全国高校马克思主义学院青年学子联学联讲党的二十大精神系列活动总结表彰会在清华大学举行。会上，教育部社会科学司、北京市委教育工委、清华大学等单位同志为获奖代表颁发证书，部分获奖代表进行了现场宣讲。

活动现场（校方供图）

教育部社会科学司二级巡视员魏贻恒在总结讲话中指出，高校是学习宣传党的二十大精神的重要阵地，学生是党的二十大精神的重要“传播者”和“践行者”，“千马廿行”系列活动在全国范围内具有很强的代表性和示范意义，全国高校马克思主义学院师生互学互鉴、共担使命，切实推动党的二十大精神进校园、进师生头脑，在全国范围内取得了广泛影响，营造了学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。希望高校马克思主义学院师生继续发挥专业优势，不断学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和精髓要义，从新时代十年伟大变革中深入挖掘思政课鲜活素材，持续推动高校马克思主义学院联学联讲活动出经验、出效果，不断凝练学生宣讲的育人模式，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，当好先锋队和宣传员。

会上，清华大学马克思主义学院院长朱安东介绍了该活动阶段性成果。北京大学马克思主义学院博士生喻伟等五位获奖代表分别进行了主题宣讲。会议结束前，清华大学马克思主义学院研究生团总支理论报告团团长王璇宣读了题为《牢记勉励寄语 担负时代重任 以实际行动书写无愧于时代的青春篇章》的倡议书。

据了解，该活动由教育部社科司指导，清华大学马克思主义学院牵头发起，37家全国高校重点马克思主义学院联合主办。全国325家高校马克思主义学院注册成为承办单位，共开展了1766次联学共建和联合备课活动，覆盖人数达13.8万人次，并上传了432份宣讲党的二十大精神的视频作品。活动以“千马”之思策动“小马”之行，取得了良好反响。

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