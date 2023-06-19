王若妍向母校“中南财经政法大学研学基金”捐赠现场。崔桢桢 摄

人民网北京6月19日电 18日，在中南财经政法大学2023年毕业典礼暨学位授予仪式上，“00后”大四学子王若妍向母校“中南财经政法大学研学基金”捐出10万元，用于资助学校研究生支教团服务地和学校定点帮扶地区的乡村孩子到武汉研学。

6门课程满分、75门课程满绩，13项国家级、17项省级和46项校级荣誉，连续3年获得国家奖学金， 2023年获得人民网奖学金……王若妍就读于该校中韩新媒体学院电影学专业，此次捐赠的4.9万元是她在校4年获得的全部奖学金，另外5.1万元由其父母提供。

王若研在毕业典礼上发言。崔桢桢 摄

“获得奖学金是荣誉更是责任，它让我清楚认识到个人成长的背后，是国家、社会、学校、家庭给予的重要助力，也促使我将这份奖励回馈给更需要的人，形成爱的链条。”对于为什么会做出这一决定，王若妍说，“是苏师兄影响了我，让我做出最终捐赠的决定。”

记者了解到，王若研提到的“苏师兄”，正是去年因毕业论文致谢感动许多网友的返乡支教大学生苏正民。今年5月初，正在四川凉山州越西县第二中学支教的苏正民，带领大凉山的同学们来武汉研学。这也是孩子们第一次离开家乡来到大城市。

关注到相关报道后，王若妍感触很深，也意识到开阔的眼界和丰富的经历对乡村孩子的重要性。于是，她主动联系苏正民，提出把自己在校期间获得的4.9万元奖学金全部捐出，作为他们以后来武汉研学的资金。

苏正民建议王若妍把这些奖学金捐到学校的“研学基金”，可以覆盖到更多西部地区的乡村孩子。两人一拍即合。

据悉，王若妍毕业后将前往中国人民大学继续读研深造。这个暑假，她还将和同学们组队去中南财经政法大学定点帮扶县——云南省昭通市盐津县支教，利用自己的专业优势和美育特长，一起努力为教育乡村振兴做些力所能及的事。

接受记者采访时，王若妍说，“希望研学活动能成为常态，而非偶然的幸运。我捐赠的奖学金虽然杯水车薪，但愿能成为一个好的开始。”（李依环、卓张鹏、实习生郑舒怡）

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