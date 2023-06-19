人民网北京6月19日电 17日，2023中国工程科学战略研讨会在京举办。来自自然科学、工程技术、哲学等各界专家围绕国家重大工程对工程科学和基础研究创新的迫切需求，深入研讨了目标导向基础研究的科技发展态势，经典学科的新发展，以及新兴交叉学科的涌现。

中国科学院大学常务副校长、党委副书记王艳芬在致辞中表示，国科大正面向国家战略需求，以服务科学院科技创新为主要目标，加强基础学科、交叉学科、新兴学科建设。学校不断推动基础学科群之间、基础学科与工程技术类学科的交叉融合，尤其是在工程科学方面，重点推进了工程学科与力学、动力工程及工程热物理、工程哲学、工程伦理等学科的深度交叉，全面提高人才自主培养的质量。

“力学是一门基础学科，在诸多工业领域起到至关重要的作用，尤其是工程科学思想也起源于应用力学。”中国力学学会副理事长、中国科学院力学研究所学术所长、中国科学院大学工程科学学院院长何国威院士说，“本次研讨会聚焦目标导向的基础研究，不仅使大家更全面地了解国家战略需求，更深入地了解需求背后的基础科学问题，更对我们深入研讨多学科融合的新时代工程科学，带动基础科学和工程技术发展，建立完整的现代科学技术体系具有重要意义。”

“工程科学”是钱学森先生首先提出来的一个重要概念，是自然科学与工程技术之间的桥梁，面向需求，提炼和解决工程中共性科学问题，创新理论，引领产业进步，并推动学科发展。中国科学院力学研究所是钱学森、钱伟长和郭永怀先生创建的，是中国工程科学思想的摇篮。中国科学院大学工程科学学院是秉承和发展钱学森先生的工程科学思想，力争做成综合性人才培养基地，面向国家需求，通过强基础、宽领域、重实践、促创新，为培养新一代的工程科学家做出积极的探索和实践。

中国科学院前沿科学与教育局局长苏刚认为，加强基础研究，是建设世界科技强国的必由之路。“无论是应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，还是推动构建新发展格局、实现高质量发展，都迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层深化科学认识，解决关键技术问题。”

在主题报告会上，与会嘉宾分别围绕“基于先进加速器的核能与精准放疗展望”“新时代的技术科学”“从系统工程论视角谈谈如何构建新型能源体系”“从工程科学推进多尺度力学的研究”“碳中和目标下我国能源发展战略与路径” “从数据中学习--微分方程数值解法的创新与应用”等主题作了学术报告，从能源工程、大科学工程，以及力学、数学等不同角度探讨工程科学的最新进展。

据悉，本次研讨会由中国科学院前沿科学与教育局、中国力学学会指导，中国科学院大学和中国科学院力学研究所主办，中国科学院大学工程科学学院、跨学科工程研究中心、江海智慧安全应急联合实验室，以及非线性力学的多尺度力学问题研究基础科学中心承办，会议以“夯实基础研究，支撑战略需求”为主题，共120余位专家、学者参加了研讨会。（郝孟佳 实习生郑舒怡）

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