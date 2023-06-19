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甘肃高校中亚学子访丝路起点西安：听到乡音，我回故乡了

2023年06月19日09:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：甘肃高校中亚学子访丝路起点西安：听到乡音，我回故乡了

“我回到故乡了！”站在丝绸之路起点陕西省西安市街头，来自吉尔吉斯斯坦的西北师范大学留学生李新有种时空交错感。身为迁徙到中亚的回族后裔东干族，百余年前，他的祖先在此繁衍生息，如今，他带着先辈乡愁，回到故乡，听到乡音，品到乡味，激动不已。

为期三天的“甘肃高校中亚学子西安研学行”18日启动。30名中亚学子将以“感受峰会风采 弘扬丝路精神”为主题，走进秦始皇兵马俑博物馆、大唐芙蓉园、大唐不夜城、世博园长安塔、西安国际会议中心等，重走中亚峰会足迹，感受峰会精神，触摸中华经典文化，深度感悟丝绸之路魅力。

李新头戴吉尔吉斯斯坦传统帽子，用陕西方言与当地导游交流。他说，“以后有机会，我非常愿意成为两国之间交流的媒介，促成更多领域的交流和合作。”

此次活动由甘肃省国际文化交流中心主办，兰州大学国际文化交流学院、西北师范大学国际文化交流学院、兰州理工大学国际教育学院协办。

兰州理工大学国际教育学院带队外籍老师陆艾说，来自丝绸之路重要节点的中亚五国学子们，深入了解丝绸之路起点西安，以及丝绸之路黄金地带甘肃，对他们了解认识整个丝绸之路的历史文化、前世今生非常有帮助，会促使他们化身国家之间交流的信使。

“此次邀请了来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦五国的来华留学生。”甘肃省国际文化交流中心主任王晓琴表示，希望以研学形式让其感受中亚峰会“赓续友谊，携手共进”的风采，目睹中国发展新面貌，体验博大精深的中华优秀传统文化，吸引更多外籍学子前来，加深彼此了解。 (闫姣 九美旦增)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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