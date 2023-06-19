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香港大学生走进上海松江 “浦江之首”感受别样风采

2023年06月19日09:23 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港大学生走进上海松江 “浦江之首”感受别样风采

　　香港大学生在上海视觉艺术学院参观毕业作品展。　黄金　摄

　　参加“2023香港大学生上海实习计划”的20多名来自香港大学、香港都会大学的学生17日在上海视觉艺术学院学生陪伴下，来到地处上海“母亲河”黄浦江零公里处参观。

　　活动现场，上海市松江区石湖荡镇副镇长李程当起了“导游”，为沪港两地大学生详细介绍黄浦江水系的形成和石湖荡镇东夏村的发展新貌。江河交汇，江风徐徐，来自香港的大学生兴奋地拍照，登上临江宝塔远眺，参观松江水文化展示馆。

　　“黄浦江是上海的‘母亲河’，当我站在‘浦江之首’，登上‘疏流利运’宝塔，看着江河汇聚，船只往来，感受徐徐江风，了解水文化历史，让我了解了上海的不同面貌，别有一番风味。”香港都会大学的李苑莹同学对此次游览颇有感触。

　　香港大学生在上海视觉艺术学院参观毕业作品展。　黄金 摄

　　香港学生曹丹娜表示，常听闻上海的地标河流黄浦江，没想到有机会到“浦江之首”参观，受益良多。在三角渡，看到滚滚河流、碧水连天，缓缓驶过的货船展现着上海的繁荣。“正因有先人们一代代努力，才有了如今蒸蒸日上、欣欣向荣的上海。”

　　当日，香港大学生参观了松江广富林遗址公园后，来到上海视觉艺术学院与该校学生结伴交流，参观该校设计学院和新媒体艺术学院毕业作品展。

　　据悉，“2023香港大学生上海实习计划”由上海市委统战部支持，沪港社团总会、沪港青年会主办，共有近200名香港大学生在上海进行为期一个半月的暑期实习。(范宇斌 陆旻均)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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