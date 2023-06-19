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实习招聘会变身就业指导“练兵场”

2023年06月19日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：实习招聘会变身就业指导“练兵场”

　　 “宽哥，听了您的就业指导课，我经过深思熟虑还是决定直接到企业就业。我想利用最后一个暑假到企业实习，提前了解企业的工作环境，增加找工作的竞争力，您有没有实习单位可以推荐呢？”5月的一天，江南大学物联网专业2020级本科生王庆找到辅导员屈跃宽寻求帮助。

　　 就业指导课第一课堂环节结束后，越来越多准毕业生们找到辅导员咨询就业事项。“学生需要的，就是我们努力提供的。”江南大学物联网工程学院党委副书记孔丽丹听取辅导员的反馈后，决定尽快举办江南大学物联网工程学院2024届实习生专场招聘会，并将实习招聘会作为就业指导的“练兵场”。

　　 5月19日下午，专场招聘会如约而至。董事单位、校友企业、党建联盟、卓工联盟……圈内“好友”纷纷助力，22家优质企业、500多个实习岗位，涵盖电气工程、电子信息、自动控制、集成电路、软件工程等专业领域，与学院所有专业高度匹配。时间冲突来不了现场的单位也通过线上渠道发布了实习生招聘简章。

　　 招聘会现场人头攒动、秩序井然。参会企业为准毕业生们详细介绍企业情况、人才需求、职业发展、相关岗位技能要求、职位培养方向及薪酬待遇等，帮助同学们高效选择合适的岗位。参会学生积极向用人单位投递简历，就个人能力、专业特长、工作内容、发展前景等方面与用人单位进行高效沟通，寻找适合自己的实习岗位。

　　 除了招聘单位双选区域，现场还设立了就业咨询处、征兵咨询台，就业指导课的任课老师为参会同学现场答疑、分析就业形势、修改求职简历、讲解面试技巧，为学生提供充足的就业和征兵入伍咨询服务。学院把大学生职业生涯发展和就业指导课程延伸至招聘会现场，为学生们“量身定制”实践课程，招聘会俨然成为一堂大型“沉浸式”就业指导课堂。

　　 “这不是专业年级第一的潘瑶瑶嘛！”来自学院微电子专业2020级本科生潘瑶瑶成为场中焦点。准备保研后继续深造的她，依旧早早地打印好简历，在简历修改咨询展位前排起了队，并与企业HR进行现场交流。她说，虽然选择了深造，但就业依旧是未来的必经之路，希望利用一切机会提高求职能力，更希望通过与企业的交流准确把握行业未来发展趋势，为今后深造提前规划科研方向。

　　 招聘会现场，7名结伴而行的学生颇为显眼，他们都来自桃园18-506宿舍。宿舍长阮金哲说，上完就业指导课，学到了很多简历制作、面试准备的知识，但还没有实践的机会，来到招聘会，感受一下浓厚的就业氛围。

　　 来自通信工程专业的2020级本科生李昊锦表示：“学院开展线下实习生专场招聘会对我们来说非常有意义，极大地拓宽了实习渠道，舒缓了就业焦虑，这次参会企业提供的岗位跟我们专业很匹配，我已经投了4个满意的岗位。”

　　 “本次招聘会特别邀请到知名企业的资深HR和长期负责就业的辅导员，为同学们带来现场简历修改与就业指导的专项咨询服务。”孔丽丹介绍，据不完全统计，本次实习生专场招聘会现场接待简历修改、面试指导80余人次，参会企业共接收简历近600份，初步达成就业实习意向160余人次。

　　 江南大学物联网工程学院党委书记耿向阳表示，招聘会结束后，就业指导不会“打烊”。学院将通过一对一就业咨询、简历修改、面试模拟等形式持续为准毕业生们带来更充分更高质量的就业“助攻”，帮助他们跑出就业加速度。

　　 （记者 苏雁 通讯员 胡振宇 张青）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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