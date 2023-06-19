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高温来袭，儿童应注意中暑、胃肠道疾病等健康问题

2023年06月19日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：高温来袭，儿童应注意中暑、胃肠道疾病等健康问题

　　 近日，北方大范围高温来袭冲上热搜，部分地区最高气温超过40℃。北京市气象台发布了今年首个高温橙色预警信号，天津市气象台于6月16日发布高温红色预警信号。专家建议，高温天气更应关注儿童身体健康，避免出现中暑、胃肠道疾病等。

　　 天津市儿童医院急诊科组长王丽靖介绍，连续高温下，到医院急诊就诊的儿童开始略有增加。高温导致的儿童健康问题，最常见的是中暑。一般表现为头晕、头痛、面色潮红、口渴、大量出汗等，甚至会出现疲劳、乏力、判断力下降、恶心和呕吐、腹泻等，极端情况下还可能出现热射病。

　　 王丽靖建议，在高温天气时，应尽量避免儿童在阳光强烈的时间段长时间进行户外活动，出门要做好防晒并及时补充水分。此外，家长应注意，高温天不要单独将孩子留在车内。

　　 胃肠道疾病也是高温天儿童易出现的疾病。王丽靖表示，夏天吃生的瓜果蔬菜较多，儿童喜欢饮用冰镇饮品，食物变质的可能性也在增高，容易出现腹泻等情况。建议注意饮食、保持卫生，根据儿童胃肠道疾病情况及时就医。

　　 此外，手足口病是夏季较多发的传染性疾病。王丽靖介绍，手足口病感染后，患者以发热，手、足、口、臀部位出现皮疹为主要特征，发病后一周内传染性较强。建议平时勤洗手、吃熟食，家中常通风，儿童餐具、玩具等物品常清洗消毒，并尽量避免带儿童到人群聚集、空气流通不畅的公共场所。

　　 王丽靖还提醒，天热贪凉吹空调时，应避免空调温度设置过低，尤其是有儿童在的情况下，尽量将空调温度设置在26℃到28℃左右，每隔两小时到三小时宜开窗通风15分钟到20分钟。（记者白佳丽、张建新）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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