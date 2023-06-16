原标题：西南民大为毕业生送出“种出梦想”的“种子餐券”

西南民族大学16日举行2023届学生毕业典礼暨学位授予仪式。毕业典礼现场，西南民大为毕业生们准备了毕业小惊喜——一张可以“种出梦想”的“种子餐券”。

希望毕业生种下“毕业”的种子，开启“梦想”的花儿。 西南民大供图

据了解，该餐券由“种子纸”制成，正券可以在学校毕业套餐食堂兑换一份毕业餐；副券则可以在浸泡后，开启虞美人等“植物盲盒”，种下“毕业”的种子，开启“梦想”的花儿。

西南民大为毕业生送出“种子餐券”。 西南民大供图

“如果把人生的际遇分成常量与变量两个部分，那么奋斗就是人生的关键‘变量’。”西南民族大学校长刘玉彬在毕业典礼上寄语毕业生，好的人生状态，不是仰望别人，而是在奋斗中把自己活成一道风景。

刘玉彬表示，奔跑于社会主义现代化强国之路，希望同学们把“肯奋斗”的传统融入为学、为人、为事之中，奋青春之勇、展青春之力，书写最美的青春故事。

学生收到“种子餐券”。 陈选斌 摄

刘玉彬指出，西南民大立足“团结”，在长期的办学实践中形成了“和合偕习、自信自强”的校训，这是西南民大各族师生传统人文精神的真实写照，让民族团结进步之花在这里常开长盛。西南民大建校72年来，把“基地建在高原上、论文写在草地上，把成果留在群众家”，助力脱贫攻坚、乡村振兴，用主动担当谱写的一个个团结融合的故事，都旨在构建“多元一体”的中华民族共同体。

西南民大毕业典礼现场。 西南民大供图

“面对中华民族伟大复兴这一主题，希望同学们突出‘敢担当’的时代要求，成为促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识的实践者、参与者、推动者。”刘玉彬表示。 (记者 贺劭清)

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