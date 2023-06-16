原标题：上海高校中药学“创新班”首次招生 设计科学、机制灵活培养拔尖人才

上海中医药大学力争为中医药的未来发展造就一批“有情怀、强本领”的中药学拔尖创新人才。 上海中医药大学供图

记者16日获悉，为推进中药学拔尖创新人才培养模式改革，上海中医药大学2023年开设“4+5”本博贯通中药学“创新班”，在上海、浙江、安徽、山西四地共招收15名学生。

据介绍，中药学“创新班”以培养“科研创新和产业实践相结合”的中药学拔尖人才为目标，构建通识教育、素质教育、实践教育和专业能力培养、前沿创新能力培养、交叉科研能力培养的本博贯通培养模式。本科顺利完成学业者授予理学学士学位，符合条件者进入本校研究生阶段学习。研究生阶段，学生将在海内外学科学术资源的加持下进行学习实践和课题研究，顺利完成学业者授予理学博士学位。

“创新班”将不断整合优化本博一体化培养课程体系，设置新兴交叉学科创新课程，包括中药新药创制，中药智能制药工程，产教融合实习等；组建包括两院院士、国家级杰出人才在内的优秀导师队伍，实施全员本科生导师和研究生导师贯通指导；借助国家重大科技项目、重点科研等平台，校方将让学生参与国家重大重点项目研究，提升学生独立科学研究能力和中医药传承创新能力；积极开展与海内外知名院校合作，如中科院上海药物所，英国伦敦都市大学，巴黎笛卡尔大学等，支持学生交流访学，拓宽多学科交叉和个性化发展渠道。上海中医药大学方面表示，“创新班”还将探索中药学科多领域科教融汇、产教融合协同育人新路径，让学生成长为厚德弘药、守正创新的中药学领军人才。

中医药人才是中医药传承创新发展的重要支撑。上海中医药大学的中药学学科为国家重点学科和国家“双一流”学科。据了解，学校中药学院于2020年开始着手酝酿中药学本博一体化人才培养方案的制定，依托国家级重点实验室、国家级经典名方产教融合创新平台、中药现代制剂教育部工程中心等优势平台，在原中药学本科专业试点开展本硕博贯通课程体系建设，培养本科生在科研中的创新意识培养；与此同时，通过夏令营、校内游学、科研沙龙等多样化的特色活动，帮助学生更快地确定自己感兴趣的科研方向，尽早进行职业规划，为更好地完成研究生阶段的学业打下坚实的基础，也为中药学“创新班”的开设奠定了工作基础。

此次，上海中医药大学开设“4+5”本博贯通中药学“创新班”，以更加科学的设计、更加灵活的机制，精心谋划制定人才培养，全面提高人才自主培养质量，力争为中医药的未来发展造就一批“有情怀、强本领”的中药学拔尖创新人才。(记者 陈静)

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