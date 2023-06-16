原标题：2023年毕业季租住调研：42.7%毕业生房租源自父母支持

中新网6月16日电 题：2023年毕业季租住调研：42.7%毕业生房租源自父母支持

中新财经记者 庞无忌

又一年毕业季来临，大批毕业生开始走出校园。“租房”成为许多人走入社会的第一道考验。58同城、安居客16日发布《2023年毕业生租住报告》，对毕业生租住情况和诉求进行了调研和分析。

据了解，此次调查对象为出生年在1993年-2005年的技校、专科、本科以及研究生及以上的2023年应届毕业生。此次调查对象男女比例均衡，“00后”占比更高，超八成受访者最高受教育程度为本科。

报告显示，受访者中33.3%正准备租房，19.6%已经租房。租房的主要途径是网站平台和中介门店，占比分别为54.2%与38.9%。

对于刚步入社会的毕业生来说，因为缺乏租房经历，很难识别、招架一些“套路”，因此“安全性”成为他们关注重点。报告显示，毕业生租房主要的关注因素包括租房合同的正规性与房屋安全性，占比分别为53.1%与51.4%。此外，租住房屋地段首选靠近地铁站或公司。

暑期到来前，部分毕业生选择提前入市，错开租房高峰。报告显示，3-4月份，有37.6%的受访者表示已经开启了毕业后的第一次租房。进入6月，大学毕业生将成为租房主力军，迎来传统旺季。58安居客研究院统计显示，计划租房的时间在5-6月份的比例最高，比例为44.1%。

对于正在走向社会的毕业生，相当部分人的租金来源是父母支持。报告显示，42.7%的毕业生租金来源是父母支持；其次是个人工资，占比为39.3%；另外还有17.8%的受访者会选择通过信贷方式解决租金问题。已租房或计划租房的受访者已支付/计划支付的租金主要集中在801元至3500元之间，其中1501元至2500元租金比例最高，达29.0%。

报告显示，更多毕业生选择的租住方式是合租(与人合租一套房)，占比为54.7%。在装修方面，毕业生租房倾向选择的装修方式是简装修(家具家电齐全)，占比为60.6%。

(责编：郝孟佳、李依环)