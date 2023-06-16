原标题：父亲节将至 赣南大山深处的女足小球员第一次和爸爸踢球

图为比赛开始前，晨曦女足的小球员和父亲们、裁判一起合影。刘力鑫 摄

“今天第一次和爸爸踢球，我特别高兴和感动。他踢得很好，还带球过了我几次。我希望爸爸以后能多陪我踢球。”14日，在江西赣州寻乌县澄江中心校的足球场上，来自该校晨曦女子足球队的队员廖怡菱和其他四位队员在父亲节前夕，惊喜地见到了自己身在外地工作的父亲，并第一次和父亲一起踢球，进行了一场特别的亲子足球赛。

图为晨曦女足的小球员见到自己的父亲后，激动地和父亲相拥在一起。小球员此前并不知道自己的父亲会回来。刘力鑫 摄

这一天上午，晨曦女子足球队(下简称“晨曦女足”)的队员如往常一样，在教练的带领下开展训练。在比赛开始前，这些小姑娘并不知道今天将要和谁打比赛。

当将要上场的五位首发队员看到这场比赛的对手——自己的父亲出现在足球场上时，脸上满是惊讶和喜悦之情，并纷纷朝父亲跑去。“我已经很久没有见到爸爸了。昨天我和妈妈打电话的时候，他们还说自己在外地上班。所以今天能够见到爸爸，我特别开心。”廖怡菱笑着对记者说。

图为晨曦女足的小球员和家长开心地享受比赛时光。刘力鑫 摄

比赛时，尽管天空飘着小雨，但这群小队员依旧无所畏惧，在球场上尽情奔跑着，她们的父亲也在场上享受陪伴女儿的幸福时光。

晨曦女足是一支诞生于赣南老区大山深处的乡村校园足球队，也是寻乌县第一支女子足球队。成立八年来，在学校、家长、当地教育主管部门的多方支持下，在教练和队员们的艰苦努力下，球队多次在各级比赛中获得优异名次。

2018年，澄江中心校成为寻乌县第一所乡镇“全国校园足球特色学校”，2019年，晨曦女足入选了全国首批旨在资助贫困乡村校园女足的扶持项目“追风计划”，由此获得了更多资金和资源支持，并拥有了一块专业足球场。

图为晨曦女足的小球员和家长开心地享受比赛时光。刘力鑫 摄

回忆起当初创立晨曦女足的缘由，球队教练、美术专业出身的澄江中心校语文老师赖文亮向记者表示，当年他在担任班主任的过程中，发现班上很多学生是留守儿童，长期缺乏父母的关心陪伴，普遍比较孤独内向，成绩也不太好。“我就想到在课后带着学生们踢球，给这些留守儿童组建另一个‘家’，让她们感受到爱和温暖，于是就有了这支球队。”

廖怡菱的爸爸廖鑫洲是当天上场比赛的队员之一。他告诉记者，自己长期在广东工作，平常只有逢年过节才会回家，陪在女儿身边的时间很少。“这次我和其他几位队员的父亲受‘追风计划’主办方邀请，特意从外地赶回寻乌和孩子们踢比赛，希望能够陪她们度过一个特别的父亲节。”

廖鑫洲说，之前既没有和女儿一起踢过球，也没有现场看过她踢球，今天是第一次。他觉得女儿接触足球后变化很大，特别是变得更加独立和开朗自信了，而且因为去了外地很多城市打比赛，也增长了见识。

图为晨曦女足的教练赖文亮在比赛前给队员们布置阵容。刘力鑫 摄

赖文亮告诉记者，他希望尽自己的最大努力，通过足球，让山区的孩子们健康茁壮成长，给她们的未来带来更多可能。“这支球队的第一批队员中，有一个踢球和文化成绩都很棒的队员名叫邹涛，再过几天就要参加中考。她有希望以足球特长生的身份考入重点高中，继续自己的足球梦想。我想未来会有更多的队员和邹涛一样。”

“看到这些小姑娘因为足球而发生了点滴变化，我们感到特别开心，也更加坚定了我们要把这个项目做好的决心。”“追风计划”项目发起方之一，蚂蚁公益基金会副秘书长王玲玲向记者表示，未来这个项目将不断优化，希望能够帮助偏远地区的乡村校园女足发展得更好。 (刘力鑫)

(责编：郝孟佳、李依环)