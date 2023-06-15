本报电 （胡阳）日前，由中外语言交流合作中心、北京语言大学合作举办的“问道中国：‘新汉学计划’博士毕业生研习营”开营仪式在青岛世界汉学中心举行，来自意大利、肯尼亚、越南等10个国家的13名“新汉学计划”博士生参加活动，多位汉学家出席仪式。

中外语言交流合作中心副主任静炜对“新汉学计划”博士生的成长提出三点期待：一是青年汉学家要回应时代新问，产出学术新成果；二是以学术新成果，营造汉学研究新气象；三是以汉学研究新气象，推动世界文明互鉴。希望各位博士毕业生能够肩负青年汉学家的责任和使命，推动世界汉学的不断发展，为中外友好合作、文明交流互鉴和构建人类命运共同体伟大事业贡献力量。

来自意大利的博士毕业生范狄代表所有同学感谢“新汉学计划”为他们提供支持与资源。他说，作为新一代青年汉学学者，他将沿着马可·波罗和利玛窦开辟的道路前行，成为中外文化交流的桥梁。他期待与大家一道携手努力，成为不同文明交流对话的推动者，为世界文明交流互鉴作出贡献。

开营仪式后，13名博士生与澳大利亚汉学家马克林、韩国汉学家朴宰雨一起，开启了“学而致知——问道中国：‘新汉学计划’博士学术讲坛”，从哲学、历史学、社会学、语言学等专业角度出发，分享自己的汉学研究成果。

据介绍，夏令营期间，博士生们还将通过教育研学、国际创作谈等系列活动，调研中国现代化基础教育建设和中外合作项目，探寻本国文化与中华文化相互交流、相互借鉴的路径与形式，为成为一名优秀的跨文化交流引领者、中外友好践行者筑牢基础。

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