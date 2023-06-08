活动现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京6月8日电 （记者李依环）6日，安全生产、应急管理知识科普活动暨“寻安杯”全国大学生应急管理大赛在山东泰安举行。大会当天，中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会同期成立。

据悉，“寻安杯”大学生应急管理大赛以团队为单位展开，团队基于数理模型的系统性思维、综合运用所学专业知识应对应急管理过程中遇到的实际问题。大赛由应急管理预案设计、应急管理模拟推演以及现场团队答辩三部分构成，通过比赛考察参赛团队制定预案、风险等级评估、隐患排查、风险监测、危机事件预警、应急救援处置、资源分配调度、灾势分析、恢复重建等应急管理的能力。

中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会主任、中国矿业大学（北京）教授范中启表示，赛事充分结合“人人讲安全、个个会应急”的活动主题，通过3D仿真模拟推演的形式让所有相关从业者、学习者都能够快速参与其中，通过数智化的方式对突发事件演练成果进行评价，以深入浅出的方式让应急管理知识及意识深入人心。

据介绍，大赛由中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会主办，是该专委会培养应急管理人才、推动智慧应急发展、促进产教融合的创新之举，同时也是坚持安全第一、预防为主，推动公共安全治理模式向事前预防转型的重要举措。

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