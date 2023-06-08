2023年高考物理全国卷贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，依托中国高考评价体系，衔接高中课程标准，注重深化基础，丰富问题情境，增强探究性，突出思维考查，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，引导学生夯实知识基础、发展物理学科核心素养，服务拔尖创新人才选拔、新时代教育评价改革和教育强国建设。

一、坚持立德树人 引导学生全面发展

高考物理全国卷积极回应时代对科技创新人才培养的关注，结合我国最新的科技前沿进展及其在全球科创领域可圈可点的突出表现，引导学生树立高远的科学志向和科技强国的社会责任感，充分发挥高考的育人功能。如全国乙卷第16题，以2022年10月全球众多天文设施观测到迄今最亮的伽马射线暴为背景，介绍我国的慧眼卫星、极目空间望远镜等在该事件观测中作出的重要贡献，凸显我国科技成就，开阔学生视野，引导学生了解科技前沿，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣。又如新课标卷第17题，以今年5月刚刚成功发射的“太空快递”天舟六号为背景，这一中国空间站的“快递小哥”是目前世界现役运输能力最大的货运飞船，引导学生增强科技自立自强的信心，树立科技强国的远大理想。

高考物理全国卷设计与体育运动相联系的试题情境，引导学生增强体育健康意识，促进学生德智体美劳全面发展。如全国甲卷第14题以学生推铅球为背景，全国乙卷第14题以学生垫排球为情境，将物理与体育锻炼相结合，引导学生热爱体育运动、积极参加体育锻炼。

二、联系生活实际 引导学生核心素养的培养

高中物理新课程标准将学科核心素养凝练为物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任，是学生在解决真实、复杂问题过程中的综合表现，更加强调学生综合运用物理知识解决实际问题的能力。高考物理全国卷更加突出真实问题情境的设计，选取鲜活素材，贴近学生实际，引导学生从生活中发现问题、提出问题，逐步从解题走向解决问题；同时，引导课堂教学加强与实际情境的关联，注重培养学生的物理学科核心素养。

新课标卷第14题设置空气中和水下两个声波探测者，生活场景跃然纸上；第15题以无风时雨滴受空气阻力的作用在地面附近以恒定的速率竖直下落为情境，考查学生对做功基本物理概念的理解；对于数量级的认知是确立物理观念的重要立足点；第16题利用定义国际基本单位“秒”的铯原子钟的两个超精细能级考查学生的估算能力；第24题以趣味浓郁的“打水漂”游戏为背景，引导学生运用简单物理模型解释有趣的生活现象，体会通过科学指导生活实践的学习获得感，凸显物理学科从自然生活中来、到自然生活中去的科学魅力。

第25题以物理学史上著名的密立根油滴实验为背景，将真实的实验现象转换为问题情境，让学生在对不同对象和不同过程的对比、分析、判断的过程中，初步感受人类利用运动性质巧妙探究粒子带电性质的研究方法。全国甲卷第18题以一些电子显示设备中电子束通过适当的非匀强电场聚集为情境，考查学生运动与相互作用的物理观念。全国甲卷第21题和全国乙卷第17题，从经典的电磁阻尼现象演示实验出发，从多个设问角度考查学生对电磁感应原理的深入理解和掌握。

三、加强实验能力考查 引导学生动手做实验

实验是物理学的基础，是物理教学的重要内容，是培养学生物理学科核心素养的重要途径和方式。高考物理全国卷创新设问角度，注重考查学生对基本实验原理的理解、基本实验仪器的使用、基本测量方法的掌握和实验数据的处理等。试题充分发挥对高中实验教学的积极导向作用，引导教学重视实验探究，引导学生真正动手做实验。

新课标卷第22题观察电容器的充、放电现象，要求学生能够正确使用多用电表，分析电阻大小对电容器充电电流随时间变化曲线的影响及曲线下面积的物理意义；第23题考查用单摆测量重力加速度大小的实验，要求学生能够正确使用螺旋测微器，掌握单摆的组装、使用条件和数据处理。

全国甲卷第22题测绘小灯泡的伏安特性曲线，考查学生对电流表内接、外接两种基本测量电路原理的深刻理解，要求学生画出按另一种电路图进行实验的电流-电压关系曲线的示意图，具有一定探究性；第23题探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系，类似于伽利略最初研究斜面运动时探究位移和时间关系的实验，要求学生对具体问题作出具体分析，学会从实验中总结规律，培养实验探究的能力。

全国乙卷第22题验证力的平行四边形定则实验，要求学生理解实验原理，熟悉实验步骤，能够运用专业术语进行表达；第23题测量金属丝的电阻率实验，与教材中通常采用的同时使用电压表、电流表测量金属丝的电压、电流不同，通过“一表两用”的办法完成对电压和电流的测量，引导学生灵活运用所学知识解决实验遇到的问题。

来源：教育部教育考试院

(责编：李依环、熊旭)