2023年高考化学全国卷全面贯彻落实党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，加强对学生的价值引领，弘扬中华优秀传统文化。试题命制遵循高中化学课程标准，加强教考衔接，引导依标教学。试卷依据中国高考评价体系，突出关键能力考查，促进学生全面健康发展，充分发挥高考育人功能和积极导向作用。

一、彰显学科核心价值 落实立德树人根本任务

1.弘扬中华传统文化，增强学生文化自信

试题追寻中华优秀传统文化的根脉，选取文物、中药等作为素材，展示中华优秀传统文化，厚植爱国主义情怀，激发学生为中华民族伟大复兴而奋斗的责任感和使命感。新课标卷第7题选择有代表性的中国文物，考查文物及其修复材料中成分的基本概念，引导学生增强文化自信，自觉传承科学文化。全国甲卷第8题以中药藿香蓟的有效成分为素材，展现了我国中医药的神奇魅力和作用。

2.展示我国科研成果，激发爱国主义情怀

试题选取我国科学家的创新科研成果，在考查化学知识的基础上，激发考生的爱国之情、强国之志和报国之行。新课标卷第9题以我国在多孔配位聚合物晶体领域的前沿研究成果为载体，第10题以我国化学工作者研发的Zn-V2O5电池为素材，第12题以新颖前沿的生物酶催化反应为背景，展现了我国化学工作者在物质结构、催化机理、新型电池开发利用等领域的创新成果，弘扬了爱国主义情怀。

3.精选试题情境素材， 体现学科社会功能

试题立足学科特点，结合学科与社会热点，围绕环境、材料等领域的成果，考查应用于其中的化学原理，充分体现出化学学科推动科技发展和人类社会进步的重要作用，凸显化学学科的社会价值。CO2引起的温室效应给环境带来影响，进而严重影响人类的生产与生活，将CO2高效转化为多碳产物已经成为非常活跃的化学研究领域。全国甲卷第12题切合当前热点，以近年科学工作者开发的新型电池为背景，采用太阳能、风能、水能等可再生能源电还原CO2并提高多碳产物的生成率，考查基础电化学原理在科技创新中的应用。全国甲卷第35题以一种高效催化还原CO2的催化剂为背景，考查了原子核外电子排布、化学键类型、晶体类型与性质、晶胞结构等知识。这些试题既体现了化学的学科价值，又引导考生从基础化学知识的角度去观察思考新事物、新技术、新方法，落实高考评价体系中的创新性考查要求。

二、持续加强考教衔接 稳妥推进高考内容改革

1.遵循高中课程标准，引导依标教学

试题遵循高中课程标准，引导中学教学遵循教育规律，回归课标、回归课堂，严格按照高中化学课程标准进行教学。新课标卷第11题以新课标中要求学生必做的“不同价态含硫物质的转化”“简单的电镀实验”和“有机化合物中常见官能团的检验”等实验为载体，考查了元素化合物性质、原电池工作原理、有机物官能团的检验等内容，考查考生通过实验设计、现象观察，分析证据与结论关系的综合能力，体现了新课标中证据推理与模型认知的核心素养。

2.创新试题呈现方式，减少机械刷题

化学试题创新试题呈现方式，要求学生能够阅读和理解文本、符号、图形、表格等信息，深度挖掘数据，客观全面地提取有效信息，准确概括和描述所涉及现象的特征及其相互关系，透过现象看本质，发现信息中蕴含的规律或原理。新课标卷第13题以向饱和AgCl溶液中滴加氨水的反应为背景，呈现了一个自变量下的多个因变量变化过程图，考查了学生从图中提取和加工实验数据的能力。

3.注重新老课标衔接，落实改革理念

化学全国卷共有3个卷种，试题均依据相应版本的课标命制，确保各卷种的考查内容都在课标要求的范围之内，不追求标新立异，不出“繁难偏怪”试题，通过依标施考，引导中学依标施教。全国甲卷第36题和新课标卷第30题以药物合成路线为背景，考查学生对教材中有机化学基础知识的掌握程度，二者的合成路线中均含有带氨基的有机物，考查时严格依标命题。新课标卷第30题针对新课标所要求的“胺的结构特点”设问，考查了氨基官能团，而甲卷第36题则根据老课标要求，未针对氨基的相关知识设问。

三、突出关键能力考查 促进学生全面健康发展

1.深化综合考查，促进知识体系构建

试题在突出对化学基本概念、基本原理、基本技能等内容考查的同时，强化对基础知识深入理解基础上的综合运用，引导中学教学注重培养学生的综合能力。全国新课标卷第29题以高中化学课程中的重点内容合成氨为素材，紧密联系工业生产实际，要求学生综合运用化学反应与能量变化、化学反应速率与限度、物质结构与性质等知识，试题具有鲜明的综合性特征，促进学生知识体系构建。全国乙卷第36题采用结构较为复杂的药物奥培米芬的合成路线作为素材，将高中阶段学过的有机化学反应和新反应结合起来，新反应通过已知条件给出，将基础和创新融入试题，设问由浅入深，既考查了学生对教材中有机化学基础知识的掌握，还考查了学生有机化学知识的综合运用能力。

2.坚持素养导向，考查学科关键能力

试题坚持素养导向，通过对化学学科素养的考查，有效地凸现学生必备知识和关键能力的掌握情况，反映考生的学科核心能力水平。新课标卷第27题以流程图形式呈现从铬钒渣中分离提取铬和钒的多步转化过程，将化学反应与中学化学知识相融合，考查了考生对元素及其化合物的基本性质、化学（离子）反应方程式的书写、物质的转化等综合知识的理解和掌握情况，着重考查学生独立思考、分析问题、逻辑推理、信息获取与加工等能力。

3.关注学生感受，科学调控试题难度

在充分调研、科学分析学情教情的基础上，综合考虑试题设问的开放性、思维的层次性、情境的新颖性、计算的复杂性等因素对难度的影响，在保证整体区分度的前提下，从以下三个方面合理调控试题难度：一是合理调控基础题数量，三套试卷均保证了适当的基础题比例，帮助学生稳定心态，发挥水平，提高答题感受度；二是降低计算量和复杂度，在设计试题时注重考查学生的化学思维，尽可能避免较为复杂的数据计算。新课标卷第28题产率的计算、第29题晶胞中含有Fe原子数的计算、全国乙卷第28题反应焓的计算均减少计算量，避免了复杂的数值运算；三是精心调整设问方式，全国甲卷第36题第（7）问在存在较多同分异构体的情况下给出了限定条件使问题简化，并且采用选择正确答案的方式，降低试题难度。全国乙卷第26题第（3）问试剂的选取通过给出选项限定答案范围，降低难度。

(责编：李依环、熊旭)