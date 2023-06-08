2023年高考理科综合生物试题包括全国甲卷、全国乙卷和新课标卷共3套。高考生物试题承续往年命题风格，体现教育领域改革新要求，充分考虑学情实际，保持稳中有进。加强试题创新，丰富情境来源，突出对学科基础、关键能力和思维品质的考查，进一步增强考查的有效性，助力拔尖创新人才的培养与选拔。

一、贯彻党的二十大精神 落实立德树人根本任务

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，深入实施科教兴国战略，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才。高考生物命题贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。

1.弘扬中华优秀传统文化

博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化之林中站稳脚跟的根基。中华优秀传统文化蕴藏着解决当代人类难题的重要启示，可以为人们认识和改造世界提供有益启迪。高考生物加强中华优秀传统文化教育，引导青年学生坚定中国特色社会主义文化自信。新课标卷第2题以我国劳动人民在漫长的历史进程中积累并广泛应用的生产生活经验为主题，要求考生分析其中蕴含的生物学原理，使学生在学习与思考中切实感受传统文化所蕴含的科学与智慧，加强文化浸润，引导学生增强文化自信。

2.体现人与自然和谐共生

促进人与自然和谐共生是中国式现代化的要求。高考生物立足生态学考查内容，在试题中呈现生态文明建设成果，展现“绿水青山就是金山银山”的实践成果，引导学生理解人与自然和谐共生。全国甲卷第31题以某旅游城市加强生态保护和环境治理后城市环境发生的变化为背景，展现水体清澈、鱼跃鸟鸣、人与自然和谐共处的美好画面，体现生物多样性的价值和意义，强调生态文明建设在社会发展和人民生活中的重要地位。

3.有机融入体美劳教育

党的二十大报告强调培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。高考生物精选试题素材，注重发挥试题的引导作用，在体美劳的考查和引导方面下功夫。

强化体育，促进学生加强体育锻炼，健康身心。新课标卷第32题展现运动时的生理变化以及机体通过神经调节和体液调节以适应运动时的特殊生理需求，要求学生分析心跳加快、呼吸运动加快、血糖平衡、水盐平衡维持的生物学原理，引导学生在运动过程中思考各项生理变化的原因和作用机制，提升运动的科学性和准确性，激发锻炼热情，强健体魄。

重视美育，引导学生提升审美素养。新课标卷第33题展现湖区的浅水和泥滩中栖息的水鸟画面，给予美的联想的同时考查学生对生态系统中能量传递、生态位等基本概念的理解。此外，羽毛艳丽的水鸟吸引游客观赏，要求考生从保护动物的角度分析观赏水鸟时的注意事项，引导学生养成保护野生动物、爱护环境的主动意识，增强社会责任感。

加强劳动教育，弘扬劳动精神。全国甲卷第32题以乙烯对植物果实成熟的作用为背景设题，强调果实成熟对果实储存和经济效益的影响。通过遗传育种可以获得阻断乙烯合成、果实不能正常成熟的品种，解决果实不耐储存的问题，增加经济效益。利用生物学知识解决农业生产实践中的实际问题，体现了劳动和生产实践的重要性，也体现了科学技术对推动农业发展进步的意义。

二、加强关键能力考查 服务拔尖创新人才培养

高考生物坚持深化内容改革，加强关键能力考查，服务拔尖创新人才培养，促进教考衔接，发挥积极导向作用。

1.理解能力考查

高考生物强调对基本概念的考查，通过创新问题情境、增加信息呈现形式等多种方式加强对理解能力的考查，丰富考查维度和层次，强调准确深入的学科理解，引导教学注重提质增效、减少机械刷题。全国乙卷第1题考查重要生物大分子的结构与性质，综合考查单体、连接键、生物大分子的检测方法，加深对生物大分子的理解，引导学生掌握比较与辨析的学习方法。新课标卷第3题围绕新课标中新增的免疫细胞相关内容，包括病原体的识别、抗原呈递细胞、辅助性T细胞、记忆细胞等，考查学生对人体适应性免疫及免疫细胞功能的理解，引导学生夯实学科基础。

2.实验探究能力考查

高考生物丰富情境来源，从设计实验方案、分析实验结果等多个维度考查学生的实验探究能力，引导学生重视科学思维的培养。全国乙卷第38题创设通过基因工程技术获得多种颜色的荧光蛋白的问题情境，考查学生对基因文库、基因突变、目的基因表达载体构建等基本概念的理解，要求学生设计实验探究突变基因在真核细胞中能否表达，综合考查学生的实验探究能力，引导学生提高运用生物技术解决实际问题的意识。

3.应用能力考查

全国高考生物试卷注重实践育人，强调知行合一、学以致用，引导学生在实践中学习，掌握真才实学。全国乙卷第37题以利用作物秸秆生产燃料乙醇为主题，考查微生物培养的基本要求和乙醇的发酵过程，要求考生分析关键操作步骤的目的及利用作物秸秆生产乙醇的优势，使学生在思考过程中感受微生物应用的独特魅力，促进学生养成思考和解决实际问题的意识。

4.创新能力考查

高考生物试卷在试题情境设置、考查内容、提问方式等多方面体现创新性，多方位考查学生的创新能力，引导学生注重创新思维，激发学生的学习兴趣。全国乙卷第29题创设植物气孔开度与红光、蓝光之间关系的实验探究情境，要求学生分析红光、蓝光影响气孔开度变化的原因及光合作用对气孔开度的影响，考查学生在新情境中针对新问题得出新解释的创新能力。

2023年高考生物试题充分考虑学情变化和新旧课标对教学的影响，通过优化试卷结构和试题设计，增强考生应答表现，提高考试获得感，服务高校人才选拔。同时，试题立足学科特征，精选素材，发挥生物学科的教学导向作用和育人价值，引导教师注重培养学生的关键能力和德智体美劳全面发展，促进教考衔接。

来源：教育部教育考试院

(责编：李依环、熊旭)