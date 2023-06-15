张 舟

近年来，对计划留学的学生来说，高考成绩日益重要。日前，启德教育发布的《2023中国学生留学白皮书本科篇》显示，高考成绩被越来越多的海外高校认可和接受。

在英国，今年5月伦敦政治经济学院宣布开始接受国内高考成绩申请英国本科，目前包括英国已有超过40所院校认可高考成绩，例如剑桥大学、杜伦大学、爱丁堡大学、格拉斯哥大学等。

澳大利亚共有27所院校接受中国高考成绩，值得一提的是，澳大利亚八大院校中除墨尔本大学外均认可中国高考成绩。学生持有中国高考成绩，达到申请澳大利亚大学学科的语言要求即可申请直入本科。

在北美，美国逐渐有越来越多排名在80-200间的学校开始接受高考成绩。中国高中毕业生如申请加拿大大学，不必考SAT（美国高考），大部分学校只需申请人提供高中3年学习成绩即可。但是加拿大少数几所高校，如麦吉尔大学、多伦多大学、英属哥伦比亚大学、女王大学等，除高中3年成绩外，还把学生的中国会考成绩和高考成绩列为重要申请材料，要求尽量提供。并且，为了保证材料的真实性，多伦多大学、不列颠哥伦比亚大学、麦克马斯特大学还要求学生对提交的高考成绩进行第三方权威机构认证。

2019年秋，德国提出要简化成绩优异的中国高中毕业生的留德本科申请资格。2020年8月，具体政策公布，打开了中国学生通过高考分数直申德国本科的大门。对于高考分数达到高考总分70%的国内高中毕业生，提交审核材料参加高考程序审核，即具备直接申请德国大学相关本科专业的申请资格；高考分数未达到高考总分70%可申请德国教育部特批预科项目，视情况参加审核部德适考试，入读德国大学预科项目（时长1年）。

其他欧洲院校如法国公立院校、荷兰研究型大学本科需要国内普通高中毕业生提供高考成绩。

韩国高校中，首尔大学在本科录取时要求提交高考成绩，延世大学、高丽大学、成均馆大学、汉阳大学等建议学生提交高考成绩。

(责编：郝孟佳、孙竞)