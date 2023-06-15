人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

留学期间关爱心理健康

青于兰 陈 榆
2023年06月15日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　来到异国他乡，留学生需要适应新的语言环境和文化氛围。想要平稳应对文化语言差异所带来的挑战，离不开良好的心理状态。面对不同语言和文化差异怎么办？

　　留学生们可以积极参与国外的跨文化交流活动和语言课程，利用社交媒体资源等方式拓宽朋友圈。既要结交更多来自多元文化背景的国际友人，以开放包容的态度学习和理解新的文化。同时也要加强与自己具有相似背景的中国留学生们的交流沟通。尤其要提到的是，第一次出国的留学生可能对文化适应压力和外语焦虑缺乏了解，心理准备不足，可能会想当然认为来到国外自然而然就能融入文化、熟练使用外语，然而现实往往并非如此。建议出国前和学长学姐提前多做交流，学习过来人的经验和应对技巧。

　　对于很多留学生来说，这可能是大家第一次在异国他乡长时间独立生活，各种日常生活中的挑战是不可避免的。提升各类基本生活技能水平是应对日常生活挑战的关键。同学们可以充分利用好互联网，主动去发现学习各类生活技能的乐趣，如可以观看各类厨艺展示视频、超市采购攻略等，也可以与同学朋友结伴一起做饭和去超市采购等。通过这样有趣的学习探索，不但可以提升技能，适应独立生活，还有助于保持乐观开朗的心态，促进身心健康发展。

　　国外的教育科研体系和国内有着较大的差异，留学生在求学期间往往会面临较大的学业压力，这里也包括留学生们对自我期待值较高、课程本身竞争性较强等因素。应对此类学业压力，拥有良好的时间管理能力和学习策略十分重要。留学生们应积极制定学习计划，可分短期目标、中期目标、长远目标，分段执行。同时，主动与老师以及高年级的同专业学长学姐交流学习经验，掌握高效的学习方法和策略也很重要。国外的高校提倡对学生在学习上自主性的培养，同时也提供了多种支持平台和资源，比如学生辅导员（student advisor）、写作指导中心和就业中心。在荷兰，学生辅导员往往是指派到学生个人，辅导责任涵盖的范围非常广，包括但不限于：找住宿、找家庭医生、学习策略指导、找实习和心理疏导等。写作中心可以提供英文写作辅导和学术论文的写作指导。就业中心一般提供实习和就业招聘的信息，也提供简历和动机信的写作指导等。中国学生往往对老师有畏惧心理，出国之后也不习惯寻求老师的帮助，忽略了校园内已经设置齐全的丰富资源。

　　孤身在外，留学生是心理健康和情绪问题的易感群体，不免感到焦虑、孤独等。通常情况下，轻度的心理问题如同“心灵的感冒”，我们应该以平常心面对，可以采取一些基础的应对策略。如果感到问题比较严重，不要犹豫，请及时通过专业渠道获得帮助。平时也要注意建立身边可及的社会支持网络等。

　　每个人都需要学习一些实用的自我照顾和情绪管理方法，不仅仅是留学生群体。学会这些自我照顾、应对压力和管理情绪的技巧是惠及一生的“投资”。一方面要重视身体健康，身心联结是帮助我们应对压力的基本。比如定期进行身体锻炼，开展户外活动，保持规律的作息和充足的睡眠，保持健康均衡的饮食习惯等。另一方面可以学习对自己面对的压力水平进行识别和评估，日常进行self check-in（自我检查），帮助自己实现劳逸结合。可以学习诸如冥想/正念和深度呼吸等调节情绪的技巧。写日记是一种比较好的自助方式，帮助自己记录和疏导情绪感受。

　　留学在外，如果遇到自己的心理情绪问题不能通过自我调节缓解的时候（需要事先设想到这种情况的存在），应当积极主动寻求专业的帮助。许多国外大学都在校园内配备学生心理咨询师（student psychologist），是专门为学生服务的（免费）资源，大家不要忽视。另外，西方国家的医疗健康体系与国内不同，留学生到当地后一定要尽快注册属于自己的家庭医生（如果不知道怎么做，应及时向学校咨询，或向当地的中国学联求助）。不管是身体的不适还是心理情绪的不适，都可以通过家庭医生提供专业的支持服务，或者是由他们申请转送到专门的心理保健机构进行评估和治疗。这些费用根据当地健康保险的情况，一般是可以部分或者全部报销的。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部