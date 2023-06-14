人民网北京6月14日电 （记者李依环）日前，中央财经大学举办“加快构建高质量思想政治工作体系、深入实施‘时代新人铸魂工程’”工作会议，来自北京航空航天大学、天津大学等高校的专家学者、师生代表现场参会。

中央财经大学党委书记何秀超作题为《铸魂时代新人启航新征程 踔厉财经报国展现新作为》的主旨讲话。何秀超从“不忘来时路、坚定历史自信；把握时与势、主动超前布局；找准新方位，奋力开拓新局”三个方面回顾了过去五年的发展历程、工作经验和未来展望等。

对于学校的思想政治工作建设，何秀超指出，一是要大境界确立新路标：党的创新理论铸魂育人实效要显著提升；二是大引擎助推新动能：思政课程与课程思政的中财大特色要显著提升；三是大联动实现新突破：第二课堂的精准供给能力要显著提升；四是大思路铸就新气象：基层党组织战斗堡垒作用要显著提升；五是大情怀厚植新发展：专兼职思政工作队伍素质能力要显著提升；六是大视野开启新里程：拔尖创新人才培养质量要显著提升。

“学校党委聚焦立德树人根本任务，坚持和加强党对教育事业的全面领导，加强顶层设计、专题研究部署、协同一体推进、创新方式方法，以‘大思政课’建设为抓手，深入实施‘时代新人铸魂工程’，推动思政课‘主渠道’与思政工作“主阵地”的有机结合，推动‘课程思政’与‘思政课程’同向同行，促进全部育人主体的有机联动，取得了较好工作成效。“中央财经大学校长马海涛表示。

马海涛指出，未来，学校将以拔尖创新人才培养为核心，守好培根铸魂的核心点、盯好课程思政的攻坚点、找好“五育并举”的着力点、抓好队伍建设的关键点、解好当代青年所思、所忧、所盼的关注点，不断推动思想政治工作高质量开展，不断凝聚培育时代新人的强大合力，加快建成特色鲜明世界一流大学，为全面推进中华民族伟大复兴贡献中财大力量。

在“兄弟高校主旨报告”环节，教育部课程思政教学研究示范中心代表、天津大学教务处处长王世斌作题为《铸魂育人——天津大学课程思政建设的探索与实践》的发言，他以“新工科+课程思政”为主线，分享了协同推进课程思政建设、培育课程思政示范项目、建立健全课程思政体制机制、服务校内外课程思政工作等方面的经验。

全国高校辅导员年度人物、北京航空航天大学学生工作部、武装部部长宋晓东作题为《创新机制、汇聚合力，打造高校“一站式”社区育人坚强阵地》的发言，他从构建体系机制、实施精准思政、优化育人环境等方面，介绍了北航在“一站式”学生社区综合管理等方面的实践探索。

当天，在“培养单位经验交流”环节和“育人队伍心得体悟”环节，中央财经大学多个学院教师代表围绕思政课数字化变革与创新发展、财经领域卓越法治人才培养模式、打通“最后一公里”的思政育人工作等话题进行了专题分享。

(责编：郝孟佳、熊旭)