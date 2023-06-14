活动现场。校方供图

人民网北京6月14日电 “人生的发展与城市建设密切相关，希望你们把自己的人生定位在城市的建设当中，把青春谱写在强国复兴的征程之中。”13日下午，北京建筑大学2023届毕业生“再上一堂思政课”活动首次在北京市规划展览馆开讲，该校马克思主义学院教授汪琼枝以“胸怀建大之志，勇挑强国重任”为主题，为毕业生们带来一堂特殊的思政课。

据悉，今年，北京建筑大学结合专业特色，围绕“建设什么样的城市、怎样建设城市”的命题，开设《人民城市》大思政课。授课内容涵盖北京历史文化名城保护、生态文明城市建设、智慧城市建设、和谐宜居型城市建设等多个方面。此次活动将课程思政与思政课堂结合，邀请专业教师和思政教师联袂开讲，共安排观展、观影和听课三个环节。

讲授中，汪琼枝从“传承红色工学、建设人民城市”“青年正逢其时、无比幸运”“青年使命在肩、责任重大”“在实现民族复兴的赛道上奋勇争先”四个方面入手，寄语同学们要胸怀“国之大者”、胸怀“建大之志”，始终牢记北建大人的情怀、使命与担当，用实际行动肩负起北建大青年的历史使命。

当天，师生们还参观了《迈向中华民族伟大复兴的大国首都——〈北京城市总体规划（2016——2035年）〉实施成果展》。北京建筑大学建筑学院教授丁奇从城乡规划学科专业切入，分析了新一版北京城市总体规划的鲜明特点，并结合自身经历，鼓励同学们在新时代大国首都建设之路上定位人生坐标，勇挑时代重任。

“通过两位老师的讲述，我系统了解到了建大人在首都北京城市建设中所发挥的作用，并为之深感自豪。”北京建筑大学环能学院研究生张博文在读研期间曾参与到科技冬奥项目之中，以专业所长践行绿色冬奥理念。他表示，未来将继续攻读博士学位，精进专业技能和本领，为建设蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市贡献青春力量。

据悉，毕业生“再上一堂思政课”活动是北建大毕业季主题教育的品牌活动，至今已连续举办6年。今年毕业季，北建大还将为毕业生打造“厚植家国情怀、定格母校记忆、激扬青春梦想、奋斗强国有我”四大主题11项校级活动及20余项院级活动。（李依环、实习生张婉柔）

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