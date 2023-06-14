郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

中南大学是教育部直属全国重点大学、国家双一流建设高校，坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市，占地面积317万平方米，跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。

中南大学也是一所有着百年历史、积淀深厚的名校，由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。

人民网：请简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

中南大学：学校师资雄厚，巨擘云集，拥有一支道德高尚、业务精湛、实力雄厚的师资队伍。目前有中国科学院院士1人，中国工程院院士17人，教授及相应正高职称人员2041人，享受政府特殊津贴专家388人。

学校学科齐全，专业一流，拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类，辐射军事学。现有一级学科国家重点学科6个，二级学科国家重点学科12个，国家重点（培育）学科1个，国家临床重点专科61个。学校现有30个二级学院，国家级一流本科专业建设点72个。

学校厚积薄发，人才辈出，先后向社会输送各类人才50余万，包括鞠躬、孙永福、邓起东等40多位院士，以及百余位大型央企和上市公司掌门人。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

中南大学：2023年，学校有90个本科招生专业，招生计划为8750人 ，其中包括邓迪国际学院招生300人。

中南大学邓迪国际学院是中华人民共和国教育部批准设立的中外合作办学机构，由中南大学与英国邓迪大学合作举办。每年计划招生300人，办学总规模1200人。招生专业包括土木工程、数学与应用数学、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化和交通设备与控制工程。

中南大学邓迪国际学院的办学特色可以概括为以下四点：

一是双注册。学生同时在中南大学和邓迪大学注册学籍，既可享受中南大学的所有资源，又可享受邓迪大学的电子教材、期刊、课程数据库等教学资源。

二是双师资。中南大学和邓迪大学双方选拔优秀师资，接受两校教师培训，合格上岗、相互结对、共同备课、共同授课。

三是“4+0”。学院采用“4+0”培养模式，本科阶段学业全部在中南大学完成。

四是双学位。学生按要求完成培养方案所有教学环节，达到学校毕业要求的将获得中南大学本科毕业证书；符合学位授予条件的，授予中南大学学士学位证书和邓迪大学学士学位证书。

人民网：请介绍一下学校奖助学政策

中南大学：在奖助学金方面，学校设立了新生绿色通道、国家助学贷款、奖学金、助学金、勤工助学、临时困难补助、学费减免、基层就业补偿代偿、服兵役国家教育资助、社会资助等资助工作体系，用于保障家庭经济困难学生在校期间的学习和基本生活。至今，学校没有一个学生因家庭经济困难而辍学。符合对应奖助学金项目条件的学生均可向学校提出申请。

中南大学愿为不同特长、不同潜质、不同需求、不同类型的学生提供进入学校学习的机会。每一位关注中南大学、向往中南大学的优秀学子都有机会融入中南大学，实现人生理想。

(责编：李依环、熊旭)