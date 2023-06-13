郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

电子科技大学坐落于四川省成都市，原名成都电讯工程学院，成立于1956年。1960年，学校被评选为“全国重点大学”，1997年学校成为首批211工程重点建设高校，并且在2001年进入985工程大学的行列，随后在2017年成为首批入选“双一流A类”大学的高校。

人民网：请您简要介绍学校的优势和特色专业

电子科技大学：学校的学科具有很强的国际影响力。在当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构国际学术水平及影响力的重要评价指标ESI（基本学科指标数据库）中，学校工程学、计算机科学、材料科学等15个学科进入全球前1%，其中工程学、计算机科学和材料科学更是进入了全球前1‰的行列，位列世界前百强。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

电子科技大学：学校作为一所“双一流”高校，招生政策总体维持稳定。总的来说，学校招生政策可以总结为“1个学校，2个代码，1个新增，1个调整”。

“1个学校，2个代码”是指学校在全国共有两个招生代码，分别为“电子科技大学”和“电子科技大学（沙河校区）”。电子科技大学和电子科技大学（沙河校区），无论通过哪个代码被录取，在人才培养、师资力量和教学资源方面都是同质化的，毕业文凭也没有 “沙河校区”或“中外合作办学”的标注。两个代码的招生专业没有重复，其中“沙河校区”代码，招生专业包括“聚焦高端芯片与软件”的3个软件工程的专业和集成电路设计与集成系统专业，以及3个中外合作办学的专业、临床医学和护理学专业。

“1个新增”。学校新增航空航天工程（智能无人机拔尖人才实验班）专业。该专业以智能无人机为载体和特色方向，依托四川省航空航天科技大省的优势资源，着力培养无人机领域尖端科技领军人才和产业创新人才，为国家构筑无人机产业创新高地提供有力的人才与科技支撑。

“1个调整”。为解决国家“高端芯片”的卡脖子问题，着力发展“集成电路科学与工程”学科。2023年1月，学校成立了集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院），该学院共有两个招生专业，分别是微电子科学与工程和集成电路设计与集成系统（国家示范性微电子学院）。其中，微电子科学与工程专业从原来的“工科试验班（电子工程类）”中单列出来，在“电子科技大学”代码中进行招生。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

电子科技大学：一直以来，学校录取规则总体稳定，可以概括为“5个稳定”。

第一个稳定是指“平行志愿批次招生政策维持稳定”，在平行志愿批次中，进档比例控制在105%以内。对实行平行志愿的批次，进入调档线的考生在政体合格，服从专业调剂的情况下，进档不退。

第二个稳定是指“转专业政策维持稳定”，在校生一共有两次成功转专业机会。

第三个稳定是指“大类招生维持稳定”，学校2023年稳定推进实施大类招生。

第四个稳定是指2023年学校持续“三0专业录取政策”，即0专业级差、0冷门专业、高考改革省份0调剂。“0专业级差”是指学校不设专业级差，考生可以大胆冲刺自己心仪的专业；“0冷门专业”是说学校所有理工类专业全部集中在电子信息领域中，没有冷门、偏门专业，考生不用担心被调剂；高考改革省份0调剂是说对于高考改革省份的考生，专业志愿填满的情况下，学校承诺不进行专业调剂。

第五个稳定是指学校2023年招生政策维持稳定。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

电子科技大学：现在的志愿填报基本都采用平行志愿的模式，这也就要求各位考生和家长都要懂得平行志愿的投档录取规则。在院校志愿方面要做好“冲稳保”的分类，也就是说要有冲刺的院校，要有符合自己分数情况的院校，也要有能保证自己在平行志愿批次中投档的院校。此外，平行志愿也具有一定的风险，如果学校志愿没有拉开档次，很有可能无法投档。另外，如果考生在平行志愿批次没有勾选“服从专业调剂”，进档后被高校退档，就只有走征集志愿或降批次录取，这对考生来说风险系数就很高了。所以，强烈建议大家勾选服从专业调剂。

人民网：请您介绍一下学校就业情况

电子科技大学：在就业方面，学校具非常高品质的就业质量。近三年，学校毕业生毕业去向落实率平均保持在95%以上。2022年本科毕业生深造率达到了68.77%。在国内深造的同学中，到“双一流”建设高校及科研院所读研的占国内升学人数的比例为98.87%；在出国（境）深造的同学中，有74.52%的同学在世界排名前100的高校进行深造。

(责编：李依环、熊旭)