孙竞、实习生郑舒怡

山西机电职业技术学院教师李粉霞

走进山西机电职业技术学院，提到李粉霞老师，同学们都会亲切地称呼她“霞姐”，同事们都会赞许她为“省机数控铁娘子”。李粉霞在山西机电职业技术学院执教二十余载，以强烈的事业心和忘我的敬业精神投入到她所热爱的职教事业中，并在这平凡的岗位上，永不停歇，执着追求。

一片爱心换真情

2000年8月，李粉霞来到了当时还是中专的山西省机械工业学校，成为了一名新教师，刚进学校就被安排当班主任。面对一群“熊孩子”，她暗暗下定决心，要让他们重拾信心，找到自我存在的价值。

于是，她把大量的时间都留给了她的学生。早上跑操，走在班级队伍最前面的是她；晚上自习，坐在教室最后面的是她。她细心地观察着学生们的一举一动，了解着他们的日常点滴，暗暗地与他们“斗智斗勇”。

李粉霞回忆到，当时有个学生连续几天装病不想上课，她没有直接戳破学生的谎言，而是亲手为学生做了一顿“病号饭”并送到了学生宿舍。学生被她深深打动，从此之后再也没有旷过课，如今已成为了太原重型机械有限公司的一名业务骨干。

2003年，突如其来的“非典”影响了学生下厂实习。为了不耽误学生的学习进程，李粉霞主动请缨，由她带领学生们在数控实训中心完成实习项目。带学生找资料、设计项目、认识了解设备、熟练操作设备……在她的指导下，学生们高水平地完成了毕业设计任务，掌握了扎实的技能。

12年，李粉霞坚守在班主任的岗位上，送走了一届届的学生，也送上了一片片的爱心。在她办公桌左侧抽屉里，日常放着一个“谈心本”，那是师生之间吐露心声的记录。当年即时通讯软件不发达，李粉霞就用笔记录下了每一个学生的生活和心理状态，用心陪伴他们成长，见证他们的蜕变。

一份责任育匠才

李粉霞“省机数控铁娘子”的名号来自于2004年的全国数控技能大赛。

当时，她白天给学生上课，晚上就在实训室练习数控加工技能，查资料、做方案、实操练习、回参、对刀、输入、加工、测量……最终，李粉霞在数控技能大赛中获得数控铣工职工组第一名。“这个女老师的那股子拼劲儿真厉害！”当时在场的参赛选手和裁判都为她竖起大拇指。

如今，李粉霞也常勉励青年教师：“打铁必须自身硬，要想学生半桶水，自己须先蓄满水，做事做到极致，让学生心服口服。”

“铁娘子”不光自己有一股拼劲儿，还有一股提升职教事业发展的雄心闯劲儿。

李粉霞逐渐认识到，只有创新，团队才有进步的灵魂、不竭的动力与旺盛的生命力。于是，她率先寻求校企合作之路，与苏州勤美达精密机械有限公司连续九年开展“工学交替，顶岗实习”人才培养模式；率先开展“理实一体化”教学模式改革，开发赛训融合课程；率先开展“社团传、导师帮、师傅带、大赛练”的传、帮、带、练四级传帮带培优工程；率先为本科院校和海外学员开展师资培训，承担国培项目；率先成立数控技能大师工作室……在李粉霞的带领下，一批又一批的优秀技能人才涌现出来。

一生择一事成一事。在职教领域默默耕耘，是李粉霞无悔的追求。“如果你与心仪的大学擦肩而过，那么不要迷茫和失望，这里将是你梦想起航的地方”，她经常用这段话来激励刚刚入学的新生，而在过去的二十余年里，她也身体力行地履行着这一承诺，让学生找到梦想和希望。

(责编：李依环、熊旭)