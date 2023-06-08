人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

“铸教师之魂 造良匠之师”职业院校优秀教师系列采访报道：

山西机电职业技术学院教师李粉霞：扎根职教二十载 培育桃李尽芬芳

孙竞、实习生郑舒怡
2023年06月08日16:23 | 来源：人民网-教育频道
小字号

山西机电职业技术学院教师李粉霞

山西机电职业技术学院教师李粉霞

走进山西机电职业技术学院，提到李粉霞老师，同学们都会亲切地称呼她“霞姐”，同事们都会赞许她为“省机数控铁娘子”。李粉霞在山西机电职业技术学院执教二十余载，以强烈的事业心和忘我的敬业精神投入到她所热爱的职教事业中，并在这平凡的岗位上，永不停歇，执着追求。

一片爱心换真情

2000年8月，李粉霞来到了当时还是中专的山西省机械工业学校，成为了一名新教师，刚进学校就被安排当班主任。面对一群“熊孩子”，她暗暗下定决心，要让他们重拾信心，找到自我存在的价值。

于是，她把大量的时间都留给了她的学生。早上跑操，走在班级队伍最前面的是她；晚上自习，坐在教室最后面的是她。她细心地观察着学生们的一举一动，了解着他们的日常点滴，暗暗地与他们“斗智斗勇”。

李粉霞回忆到，当时有个学生连续几天装病不想上课，她没有直接戳破学生的谎言，而是亲手为学生做了一顿“病号饭”并送到了学生宿舍。学生被她深深打动，从此之后再也没有旷过课，如今已成为了太原重型机械有限公司的一名业务骨干。

2003年，突如其来的“非典”影响了学生下厂实习。为了不耽误学生的学习进程，李粉霞主动请缨，由她带领学生们在数控实训中心完成实习项目。带学生找资料、设计项目、认识了解设备、熟练操作设备……在她的指导下，学生们高水平地完成了毕业设计任务，掌握了扎实的技能。

12年，李粉霞坚守在班主任的岗位上，送走了一届届的学生，也送上了一片片的爱心。在她办公桌左侧抽屉里，日常放着一个“谈心本”，那是师生之间吐露心声的记录。当年即时通讯软件不发达，李粉霞就用笔记录下了每一个学生的生活和心理状态，用心陪伴他们成长，见证他们的蜕变。

一份责任育匠才

李粉霞“省机数控铁娘子”的名号来自于2004年的全国数控技能大赛。

当时，她白天给学生上课，晚上就在实训室练习数控加工技能，查资料、做方案、实操练习、回参、对刀、输入、加工、测量……最终，李粉霞在数控技能大赛中获得数控铣工职工组第一名。“这个女老师的那股子拼劲儿真厉害！”当时在场的参赛选手和裁判都为她竖起大拇指。

如今，李粉霞也常勉励青年教师：“打铁必须自身硬，要想学生半桶水，自己须先蓄满水，做事做到极致，让学生心服口服。”

“铁娘子”不光自己有一股拼劲儿，还有一股提升职教事业发展的雄心闯劲儿。

李粉霞逐渐认识到，只有创新，团队才有进步的灵魂、不竭的动力与旺盛的生命力。于是，她率先寻求校企合作之路，与苏州勤美达精密机械有限公司连续九年开展“工学交替，顶岗实习”人才培养模式；率先开展“理实一体化”教学模式改革，开发赛训融合课程；率先开展“社团传、导师帮、师傅带、大赛练”的传、帮、带、练四级传帮带培优工程；率先为本科院校和海外学员开展师资培训，承担国培项目；率先成立数控技能大师工作室……在李粉霞的带领下，一批又一批的优秀技能人才涌现出来。

一生择一事成一事。在职教领域默默耕耘，是李粉霞无悔的追求。“如果你与心仪的大学擦肩而过，那么不要迷茫和失望，这里将是你梦想起航的地方”，她经常用这段话来激励刚刚入学的新生，而在过去的二十余年里，她也身体力行地履行着这一承诺，让学生找到梦想和希望。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部