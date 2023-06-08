人民网北京6月8日电 （记者郝孟佳）6日，由中国音乐学院主办的《中国音乐大典》出版发布会在京举行。

《中国音乐大典》出版发布会现场。中国音乐学院供图

“《中国音乐大典》是中国音乐学院近年来为弘扬中国音乐文化、用音乐讲好中国故事而做的重要尝试之一。”中国音乐学院院长李心草说，中国音乐学院是一所以弘扬中国传统音乐文化为己任的高等学府，肩负建设“中国乐派”的历史重任，亟需对中国音乐资源进行科学化、体系化的整理，更好地阐释中国音乐文化的内涵价值。

据了解，《中国音乐大典》的编纂是在中国音乐文献层面上进行的一次全面深入的音乐文化普查，梳理中国音乐历史文化脉络，制定严谨、科学、经典、规范的编纂原则与体例，以典、编、卷、册为序，将各方面的内容分门别类，按卷入册，全方位展现中国音乐的历史进程、发展现状与整体水平。

《中国音乐大典》分为文论编、图像编、乐谱编和音像编四编，尽可能全方位地收集、整理有关中国音乐的文、图、谱、音（像）。迄今为止，《中国音乐大典·文论编》21卷册、《中国音乐大典·音像编》的“戏曲卷”“曲艺卷”43卷册，均已由人民音乐出版社和学苑出版社完成出版。

《中国音乐大典·文论编》于2021年出版，并获批2021年度国家出版基金资助，2022年1月入选中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。

《中国音乐大典·音像编》“戏曲卷”“曲艺卷”是在以往研究工作基础上，对传统音乐作品以及留存音像资料的全面梳理。两卷的出版能够更加直观、系统、科学、准确地呈现我国各地区、各民族传统音乐丰富多彩、博大精深的整体样貌，并为中国传统音乐形态类型研究提供可借鉴参考的依据和线索。

”《中国音乐大典》意在通过一部大型资料集成的编纂，探索‘中国乐派’的历史渊源、文化传承、艺术实践与理论依据。“《中国音乐大典》主编王黎光表示，《中国音乐大典》通过全面梳理中国音乐历史脉络，为中国音乐的知识体系、学科体系和话语体系建设，提供丰厚的音乐文化资源和理论支撑，也为传承中国音乐文化、塑造中国音乐形象提供理论依托。

人民音乐出版社社长沈致金提到，《中国音乐大典》的出版是对大型音乐典籍类图书出版的新探索和新尝试，开拓了大型音乐典籍类图书编纂出版的新视野。

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