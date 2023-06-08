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东南大学举行建校121周年庆祝大会

2023年06月08日11:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月8日电 “我们矢志追求的中国特色世界一流大学，是在服务国家上有大作为，在服务构建人类命运共同体中有大贡献的大学；是能汇聚、成就国际一流科学家和学者队伍并培养出服务国家、担当时代、引领未来的领军人才的大学。”东南大学建校121周年庆祝大会6日举行，中国科学院院士、东南大学校长黄如以“峥嵘新甲路，东南再出发”为主题作报告。

围绕“民族复兴，大学何为？教育强国，东大何为？”“大学何为一流？东大何以一流？”等话题，黄如对有使命、有情怀、有格局、有品质的 “四有大学”的本质内涵作了阐述。黄如表示，中国特色世界一流大学还应是拥有世界一流、卓尔不凡的学科体系和强大的学术引领力、创新力的大学；也是具有优秀、鲜明且独特的文化特质和完备的适配、支撑学校发展治理体系的大学。

黄如强调，今后一个时期，东大人要胸怀人才报国、科技兴邦的光荣使命，怀揣振兴东大、勇攀一流的世纪梦想，在立德树人、育人育才上重点谋划、聚力突破，打造国家战略人才力量培养的新样板、新示范。

会上，东南大学1981级校友、中国科学院院士史生才作了题为“仰望星空，脚踏实地”的发言。史生才谈到，“仰望星空”就是保持好奇心并关注研究前沿，不受条条框框约束，持续探索从事研究的各种可能，而“脚踏实地”则是每一代人的发展和成长中都会融入科技进步和时代特色。

东南大学首席教授、交通学院博士生导师刘松玉作为教师代表发言。他表示，新时代的东大教师们会坚持“四个面向”，服务国家重大需求，攻克关键技术难题；加强科技、教育、人才一体化发展理念，争当为党育人、为国育才的“大先生”； 践行“止于至善”校训和“课比天大、生为首位”的教育理念，争当立德树人的践行者。

“‘学以报国’的光荣追求镌刻在每一个东大学子的青春梦想之中，东大青年将铭记‘止于至善’的校训精神，努力做一名有情怀、有志气、有本领、有担当的新时代东大人，更好服务国家发展建设！”东南大学公共卫生学院2022级博士研究生李明码作为学生代表发言。

会后，东南大学还举行了“东南向善”120周年校庆捐赠感恩答谢会暨颁奖大会。（李依环、唐瑭、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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