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奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油——

中山大学校长高松：祝愿同学们心怀所期、金榜题名！

2023年06月07日14:44 | 来源：人民网-教育频道
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2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。

纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 “白云山高、珠江水长，吾校矗立、蔚为国光。中山大学由孙中山先生于1924年亲手创办，自建校起，就是一所有着爱国奋斗精神、深厚学术传统和卓越品格追求的大学。”2023年全国高考今日拉开大幕，中国科学院院士、中山大学校长高松向广大考生发出诚挚邀请。

高松表示，近年来，学校快速发展，稳居国内一流大学前列。目前，学校已形成“三校区五校园”办学格局和文理医工农艺综合发展的学科布局，各项事业迈进高质量内涵式发展的新阶段。

高松介绍，广州校区“强优势”，珠海校区“提增量”，深圳校区“促融合”。学校通过提升理科、发展工科、做强医科、做精文科、新增农艺，围绕“以学生成长为中心”的人才培养理念，通过“通识教育与专业教育相结合”，培养有学习力、思想力、行动力，能够引领未来的创造性人才。

“祝愿你们心怀所期、勇往直前、金榜题名！诚挚邀请你们来到粤港澳大湾区，期待与你们相约在美丽的中山大学。高考加油！”高松说。（文/郝孟佳；视频剪辑/史新培、实习生张婉柔）

(责编：李依环、熊旭)

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