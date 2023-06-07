2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。 纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 “盛夏的帷幕拉开，又是一年高考季。我谨代表中国石油大学（北京）为你们加油！希望你们精神饱满、信心十足，在高考中乘风破浪，书写无悔青春。”2023年高考今天拉开大幕，中国石油大学（北京）校长吴小林深情寄语高考生。

吴小林介绍，中国石油大学（北京）是国家重点支持的行业领军高校，被誉为“石油人才的摇篮”。近年来，学校在立足油气、做强油气的同时，围绕能源绿色低碳智能发展需求，加快学科专业和平台的升级改造，布点建设了氢能、储能、油气人工智能等领域方向，着力培养志存高远、脚踏实地、可堪大用、能担重任的学术精英和行业栋梁。

寄语中，吴小林也向广大考生发出诚挚邀请：“今年，恰逢中国石油大学（北京）建校70周年，蓬勃发展的中石大秉承着能源报国的初心使命，向你们敞开怀抱，希望咱们一起，助力国家端牢能源的饭碗。高考加油！我在中国石油大学（北京）等你来。”（文/孙竞；视频剪辑/史新培、实习生张婉柔）

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