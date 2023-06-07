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奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油——

与祖国同行、以科教济世！同济大学校长郑庆华向高考生发出邀请

2023年06月07日14:41 | 来源：人民网-教育频道
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2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。

纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 “百年同舟，济世兴邦；百年学府 风华正茂。116年来，同济大学始终与中华民族命运休戚与共，与祖国科教事业心手相牵，与上海城市发展相濡以沫。”2023年全国高考今日拉开大幕，同济大学校长郑庆华送上深情寄语，并向广大考生发出诚挚邀请。

郑庆华介绍，同济大学始终秉承“与祖国同行 以科教济世”的使命，发扬“严谨 求实 团结 创新”的校风，践行“同济天下 崇尚科学 创新引领 追求卓越”的新时代同济文化，以“学术与育人”为第一价值追求，以一流的师资、一流的环境、一流的服务，培养和造就德智体美劳全面发展的拔尖创新人才，满怀自信创建中国特色世界一流大学。

“我谨代表同济大学，向同学们致以美好的祝愿，希望大家坚定信心，奋力冲刺，从容自信，梦想成真。同学们，加油！我在同济大学等你们！”郑庆华说。（文/李依环；视频剪辑/史新培、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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