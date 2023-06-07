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奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油——

上海交通大学校长丁奎岭：期待与同学们一起，探索人生未至之境

2023年06月07日14:40 | 来源：人民网-教育频道
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2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。

纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 “十余载的寒窗苦读，即将迎来一次智力与心力的大检验。希望大家既永葆进取心，立鸿鹄之志，奋发有为；又不失平常心，以平和豁达的心态，踏实前行。”2023年全国高考今天拉开大幕，中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭这样寄语全体考生。

丁奎岭表示，跨越三个世纪的上海交通大学，因图强而生、因改革而兴、因人才而盛，培养了一大批治国英才、学术大师、产业领袖、文化精英，在面向国家重大战略需求、世界科技前沿、经济社会发展以及人民生命健康等领域，留下了诸多辉煌的印记。

丁奎岭介绍，上海交通大学坚持“让每个学生更优秀”的育人理念，不断提升学生的教学体验与教育增值，让学生不出国门就能享受世界一流的高等教育。

“东海之滨，思源湖畔，期待与你们一起，探索人生的未至之境。祝愿各位同学考试顺利，心想事成！”丁奎岭在寄语中向广大考生发出诚挚邀请。（文/李依环；视频剪辑/史新培、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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