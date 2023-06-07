郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

香港城市大学（以下简称“城大”）是香港特别行政区政府资助的八所高校之一，每年为约20000名学生提供超过130项优质本科及研究学位课程。现设有九个学院，包括商学院、工学院、人文社会科学院、理学院、赛马会动物医学及生命科学院、创意媒体学院、数据科学学院、能源及环境学院和法律学院。

城大谨守大学本业，以“教研合一、政教分离”的理念办学、以创新精神专注于研究与专业教育两大领域，致力于为全球议题寻找解决方案，推动有益于社会的转变。

香港城市大学

人民网：香港城市大学近几年发展情况？

香港城市大学：城大在2021年首创“HK Tech 300”计划，是亚洲大学最具规模的大学级创新创业计划，总投资额达六亿港币，至今已有逾560支初创队伍获10万港币的种子基金、逾110家初创企业获高达100万港币的天使基金投资。该计划于今年5月正式推广至东南亚地区，以促进整个地区的创科发展。

城大推出“老虎班”，聚集世界级学者共同培育精英学生。入选老虎班的学生可修读世界顶尖教授的STEM课程及从事开创性研究。老虎班特设数学、物理、化学、英文及其他高质素基础课程，学生可通过学士及硕士课程选项，在城大及海外一流大学修读硕士学位课程，以满足精英学生对高阶学习的需要，充分发挥其个人才华和独特潜力。

城大与美国康奈尔大学合作，于2014年3月成立全港首家且唯一的动物医学院，2017年招收第一批六年制兽医学学士课程的学生。此课程已于2017年纳入获政府资助的本科课程。2022年11月16日，位于新界大埔林村的城大农场正式启用。

城大加快扩展建筑项目施工，城大国际中心大楼将于2023年底正式启用，新学生宿舍也预计于2023年底落成，并于2024年启用。

人民网：分享一下香港城市大学人才培养及毕业去向

香港城市大学：人才培养方面，一是致力于营造国际化的教研氛围，采用全英语教学，70%的世界级教研团队来自全球35个国家/地区，并与美国哥伦比亚大学、英国爱丁堡大学、英国曼彻斯特大学、德国吕内堡大学、法国ESSEC高等商学院等国际知名大学合作双联学士学位课程，培育学术知识和实用技能兼备的优秀学生。同时，鼓励每一位学生在求学期间至少在海外学习一个学期，与世界各地47个国家及地区的400多所高校签订交换计划协议，目标是让65%的本科生参与国际交流。

二是着重培育学术卓越，也强调运动和音乐方面的素养，是亚洲少数倡议“文修武德”的专业大学。

近年，约六成非本地生在城大毕业后留港或到海外工作，其余选择继续深造。2021年城大毕业生获全职工作比率高达96.6%。

人民网：请介绍一下香港城市大学2023年招生政策

香港城市大学：城大通过全国普通高校统一招生方式，在提前批次招收及录取本科生，不影响考生同时报考内地重点大学。考生亦无须另行填写入学申请表。2023-2024学年，城大在全国的招生计划名额为220名。

专业设置上，城大2023年九个学院（商学院、工学院、人文社会科学院、理学院、赛马会动物医学及生命科学院、创意媒体学院、数据科学学院、能源及环境学院和法律学院）在全国范围内均有招生，分省、分学院招生名额及相关要求不一。城大以学院为招生专业，高考考生在报名时应按个人兴趣、能力和学院要求选择报读相关学院。具体专业选择可查看2023年招生章程。

人民网：香港城市大学录取规则如何？

香港城市大学：考生必须于本科提前批次填写城大为首志愿，否则不予考虑。按学院填报志愿，法律学院只考虑将法律学院列为首三个专业志愿的考生，其他的招生学院（专业）按各省、直辖市及自治区招生考试机构公布的专业志愿调剂规定进行录取。投档原则为分数优先，择优录取。学生报考的学院之间不设级差，城大不接受任何加分，考生无需面试，学校也不接受退档要求。

考生分数须达第一批重点大学录取分数线；英语成绩（150分满分）须达120分或以上。报考人文社会科学院的考生英语成绩（150分满分）须达125分或以上，而报考法律学院的考生英语成绩须达到135分或以上。获颁发全额奖学金或学费全免奖学金的考生，英语成绩必须达到130分或以上。

有意报考城大创意媒体学院的考生需提交学生作品，类别可包括摄影、绘画、素描、雕塑、作曲、演奏、电影、录像、多媒体制作、小说、剧本、动画、软件、游戏、科技方案/发明等。所有考生的作品需要于2023年5月22日至6月24日期间，经学院官网系统递交。

人民网：香港城市大学求学费用及奖学金怎么设置？

香港城市大学：在城大学习每年的费用包括学费（14.5万港币）、在港生活费（约3.6万港币）及住宿费（在校约1.8万港币； 校外约4.5万至5.5万港币），估计每年开支约20万至23.5万港币。四年费用约为80万至94万港币。

全额奖学金每年18.5万港币，达到考生在省、市、区的排名和英语成绩的奖学金要求即有机会获得；学费全免奖学金每年14.5万港币，达到考生在省、市、区的排名和英语成绩的奖学金要求即有机会获得。

在学期间的奖学金或者资助还包括学生交换计划奖学金、海外实习奖学金、海外暑期学校资助计划以及学院、学系和社会赞助提供的其他各种奖学金。

(责编：李依环、熊旭)