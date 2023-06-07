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“续航”和“亮相”！2023年北京高考大作文仍为“二选一”

2023年06月07日11:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 （记者李依环）今天上午，2023年全国高考拉开大幕。刚刚，语文科目的考试正式结束，人民网记者盘点了2023年普通高考语文（北京卷）试题微写作、作文部分。

微写作（10分）

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

（1）近年来，微信公众号成为信息传播的一种重要媒介。班级准备创建自己的公众号，但对是否需要创建，同学们意见不一。请说明你的观点和理由。要求：理由充分，条理清晰。

（2）文学社社刊拟开设“花开纸上”读书专栏。请你从经典的文学作品中选一个与花卉有关的场景，从自己的感受出发，写一段短评。要求：写出作品名，符合作品内容；条理清晰，语言简洁。

（3）请以“心跳得那么快”为开头，写一首小诗或一段抒情文字。题目自拟。要求：感情真挚，语言生动，有感染力。

作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露所在区、学校及个人信息。

（1）“续航”一词，原指连续航行，今天在使用中被赋予了新的含义，如为青春续航、科技为经济发展续航等。

请以“续航”为题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）舞台上，戏曲演员有登场亮相的瞬间。生活中也有许多亮相时刻：国旗下的讲话，研学成果的汇报，新产品的发布……每一次亮相，都受到众人关注；每一次亮相，也会有一段故事。

请以“亮相”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康，内容充实、合理，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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