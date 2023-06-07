2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。 纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 “人生难得一马平川，何妨翻山越岭，于险远处，领略奇伟、壮美之观。愿君执笔如剑戟，破万卷，登金榜；待君白马赴金城，入兰大，成英才。”2023年全国高考今日拉开大幕，中国科学院院士、兰州大学校长严纯华这样寄语全体考生。

积石为山，百年兰大从源远流长的历史峥嵘中走来。高擎前人之炬火，探问后起之文明。严纯华介绍，“一门八院士”说的是兰大化学人，“师徒三代勇闯三极”讲的是兰大地学人。在曾响彻丝路驼铃的河西走廊，兰大人建立起成体系的野外观测台站，守护着共和国最重要的生态屏障。

“我们贯通古今，把敦煌学研究的话语权牢牢掌握在中国人的手中。我们接过不朽的旗帜，锤炼兰大人自强不息的品格，将学校的发展建设融入中华民族伟大复兴的光荣事业中。”严纯华说。

严纯华表示，114年，沉淀的不仅仅是荣耀，更是不甘平凡、创造奇迹的兰大品格。在豪迈与温柔并存的祖国西北，兰大人坚守奋斗，与山河共生茁壮，与人民共创未来。所以兰大人，坚持在西北办好中国特色世界一流大学。

“从至公堂前的书香，到萃英山顶的星空，无数‘自强不息 独树一帜’的梦想深种在这里。如果你愿意追随心头的那份热爱，那么兰大就是那个能够挥洒赤诚的净土。”严纯华向全体高考生发出诚挚邀请。（文/李依环；视频剪辑/史新培、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)