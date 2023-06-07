郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

西北农林科技大学创建于1934年，地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌，是教育部直属高校，先后进入国家“985工程”和“211工程”重点建设高校序列，首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。

人民网：学校优势和特色专业有哪些？

西北农林科技大学：学校现有76个本科招生专业，涵盖了农理工经管文法等8大学科门类。其中34个专业入选国家级一流专业建设点。主要有六大类特色优势专业：

第一类是传统农科类专业：农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学、园林、林学等。

第二类是智慧农业类专业：智慧农业、智慧牧业科学与工程、智慧林业、智慧水利、农业智能装备工程等。

第三类是现代生物类的专业：生物科学、生物工程、生物技术。

第四类是农业工程类专业：农业水利工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程、设施农业科学与工程。

第五类是食品化学类专业：食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、葡萄与葡萄酒工程等。

第六类是生态环境类：环境科学、环境工程、资源环境科学、水土保持与荒漠化防治等。

除此之外，还有机械电子类、信息类、建筑类、经济管理、人文社会科学、艺术类等专业。

人民网：2023年贵校招生政策有那些新的亮点？

西北农林科技大学：今年本科招生规模略有增加，各省份招生计划较去年略有增加。新增2个招生专业和1个中外合作办学项目：生物育种科学、数学与应用数学、植物保护（中外合作办学）。今年学校持续深化招生培养模式改革，为学生成长成才提供了多元化发展路径。

今年，学校在招生方面主要有三个亮点，一是设立三个基础学科拔尖学生培养班，培养拔尖创新人才；二是六类卓越班通过高考直接招生，培养关键技术领域的卓越人才；三是三个中外合作办学专业通过高考直接招生，入学双学籍，毕业双学位。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

西北农林科技大学：今年录取原则较往年没有大的变化，对于进档考生采取分数优先原则安排专业，各专业之间不设级差。在实行平行志愿投档的批次，对投档后且符合录取条件的考生（服从专业调剂、体检不受限），学校不退档。另外需要考生注意以下几点：

一是英语专业限英语语种考生报考。中外合作办学专业部分课程采用全英文授课，建议非英语语种考生谨慎报考。其他专业（类）外语语种不限。

二是学校认可2023年教育部和各省（区、市）教育主管部门审定的全国性政策性加分，并按照加分后的投档成绩提档和录取。学校2023年不安排分省招生计划的招生项目，不接受任何高考加分项目及分值。

三是今年实行新高考改革的省份，对于实行“专业+学校”投档模式的高考改革省份，直接投档到专业；对于实行“院校专业组”投档的高考改革省份，如果考生专业志愿不能满足且服从专业调剂，将在专业组内进行调剂。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况。

西北农林科技大学：学校建立了非常完善的学生资助体系，包括国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、校长奖学金、专业奖学金、社会各类奖助学金，以及困难补助、勤工助学、学费补偿、发展型资助等，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生勤奋学习。每年用于本科生的奖励资助达到9千多万元。在新生入学报到时开通“绿色通道”，确保家庭经济困难学生顺利入学。学校承诺不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学。

学校设有研究生院，是教育部批准的设有研究生院的大学之一，本科生整体深造比例达到50%以上，其中每年推荐免试攻读研究生比例达到22%。99%的学生被“双一流”高校录取。

学校与1000余家有影响的大中型企业建立了学生就业实习基地，实现人才培养与用人单位实际需求的有效对接。每年邀约各类用人单位6831家，为毕业生提供岗位需求30.9万个，充分满足学生就业多元化需求。毕业生就业去向落实率连续多年保持在90%以上。

人民网：对于考生科学填报志愿，有哪些建议？

西北农林科技大学：建议各位考生首先要认真分析自己的兴趣爱好及特长，还有未来的职业规划等；其次多方面深入了解大学、了解所报考的专业，深入了解专业内涵；还要充分掌握所在省的招生政策、大学的招生章程、录取规则等，然后结合自己的高考成绩及报考大学往年的录取分数合理填报志愿。

科技的进步和发展已经赋予现代农业新的内涵。农业生产也将在不久的将来跃升到一种新的状态，现代生命科学、生物技术以及物联网、大数据、云计算、空间信息技术、人工智能等新一代技术，都将运用到现代农业生产生活，投身农业领域将会大有可为。西北农林科技大学聚焦粮食安全、生态安全、食品安全、区域发展等国家重大战略问题，面向未来农业，在新农科背景下，全力推进卓越农林人才培养，引领未来农业发展。欢迎报考西北农林科技大学！

(责编：李依环、熊旭)