郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

大连理工大学（简称大工）成立于1949年4月，是面向新中国工业体系建设创办的第一所新型正规大学。大工是教育部直属全国重点大学，是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校，也是世界一流大学A类建设高校，2022年再次入选世界一流大学建设名单。学校师资力量雄厚，现有教职工4449人，专任教师3048人。专任教师中，正高级1018人，副高级1337人。有中国科学院和中国工程院院士15人，兼职教师中的两院院士35人；有国务院学位委员会学科评议组成员10人；国家级教学名师11人；有国家杰出青年科学基金获得者等国家级高层次人才83人，有国家优秀青年科学基金获得者等国家级青年人才121人。

人民网：学校优势和特色专业有哪些

大连理工大学：学校以理工为主，力学、机械工程、化学工程与技术入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。有一级学科国家重点学科4个（力学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程，涵盖15个二级学科），二级学科国家重点学科6个（计算数学、等离子体物理、机械制造及自动化、结构工程、船舶与海洋结构物设计制造、环境工程）。在全国第四轮学科评估中，学校有7个学科进入A类（化学工程与技术、机械工程、力学、土木工程、环境科学与工程、工商管理、管理科学与工程）。

学校设有81个本科招生专业，其中国家级特色专业23个，“双万计划”国家级一流本科专业建设点57个，省级一流本科专业建设点17个，除新设专业外，所有本科专业均为“双万计划”专业。

人民网：2023年招生新变化、新亮点有哪些？

大连理工大学：今年瞄准未来科技前沿领域，打造人才特区，成立未来技术学院，新增人工智能（未来技术班）和人工智能（创新班），两个专业均为首年招生。

人民网：学校人才培养特色有哪些？

大连理工大学：学校长期致力于四类人才的培养：

一是培养基础学科领域领军人才。学校面向基础学科理论前沿和国家重大战略需求，致力于培养未来具有国际水平的战略科技人才和科技领军人才。拥有华罗庚数学、张大煜化学、王大珩物理学、钱令希力学、计算机科学等5个拔尖计划2.0基地。同时，数学与应用数学、应用物理学、应用化学、工程力学、生物工程五个专业入选教育部“强基计划”。全力培养国家创新发展急需和引领科学前沿探索的基础研究领军人才。

二是培养新工科卓越工程人才。学校对接新技术、新产业的发展态势和人才需求，全力推进新工科建设，增设以数字化、信息化、网络化、智能化等为代表的工科前沿领域新专业方向，新增人工智能、智能制造工程、大数据管理与应用、智能建造、智能车辆工程等新工科专业。

三是培养国家发展急需的创新型人才。学校面向国家战略发展急需，服务社会发展和产业创新需求，开设“电子信息类创新班”“化工与制药类创新班”“土木类创新班”“机械设计制造及其自动化创新班”“人工智能创新班”和“钱令希力学创新班”，培养拔尖创新人才。在“创新班”培养过程中，突出强化研究型教学及创新性实验，创新班50%以上的学生获得推免保送研究生资格。

四是培养未来科技领军人才。学校瞄准未来10-15年的前沿性、革命性、颠覆性技术，立足于传统优势学科，强化“人工智能+”多学科交叉融合，提前布局新兴学科方向和专业，培养未来科技领军人才，2023年4月成立未来技术学院，开设人工智能（未来技术班）。采取“智能+工程”本研衔接培养，一年级强化人工智能通识教育和大类学科基础，二年级根据学生意愿在人工智能、精细化工、智能建造、智能车辆工程、生物工程等未来技术班特色专业内自由选择，不预设分流比例，5个专业均等设置保研名额，符合条件可全员保研。

人民网：请您介绍一下学校就业情况

大连理工大学：学校毕业生就业渠道畅通，就业层次和就业质量位于全国高校前列，毕业生深受广大用人单位和社会认可，发展前景广阔。每年都有国内外多家知名企业到校招聘。2022年，有就业意向的本科毕业生就业去向落实率为96.55%，深造比例54.45%（国内升学率46.31%，出国（境）比例8.14%）。本科毕业生保研比例在22%以上；国内升学主要去向为本校和清华、北大等“985工程”高校，以及中科院等各类科研机构。就业的毕业生中，7成进入政府、事业单位、行业领军和世界500强企业，8成在直辖市、省会和计划单列市发展。

(责编：李依环、熊旭)