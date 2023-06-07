郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北航是一所“为国而生，与国同行”的大学。建校伊始就有像“两弹一星”元勋屠守锷院士、空气动力学家和航空工程学家沈元院士、中国流体力学奠基人陆士嘉先生等为代表的40多位大师级人物从麻省理工、加州理工、帝国理工等世界顶级学府突破困难回国，开创了最初的北航。

北京航空航天大学作为国家重点建设的高校，是全国第一批16所重点高校之一，也是第一批设立研究生院的22所高校之一，首批进入“211工程”，2001年进入“985工程”，2017年入选国家“双一流”建设高校名单。

人民网：2023年贵校招生政策有什么新的变化、新的亮点？

北京航空航天大学：今年学校招生政策的亮点可以概括为“1个强化基础＋3个拔尖升级”。

1个强化基础是说，北航自2017年开始实行大类招生改革，统招批次将原来31个专业学院的70多个专业方向，整合成为航空航天、信息、理科和文科四个大类招生。大类招生计划占到了约87%。

为了在数理化空间物理等基础学科培养更加优秀的学生，北航将保研率提升至50%，部分特别优秀的学生可以在大一选择专业学院后就进入本博贯通的学习，本研学分互认，缩短修学年限，给基础学科优秀学子更快更好的发展通道。

3个拔尖升级是指拔尖创新人才的选拔和培养有3个升级。 一是沈元学院，承载了未来空天技术学院和教育部拔尖人才培养基地，采用本博贯通制培养模式，达到培养标准都可以保研直博，拔尖计划有计算机、力学、数学、物理、化学五个基地，除了计算机专业都提供双学位培养方案，比如数学－计算机，力学－信息与计算科学，物理－微电子、化学－能源。

未来空天领军计划打破学科专业壁垒，根据导师和专业兴趣选择课程包，面向智能飞行器、智能感知、智能制造、航空航天相关专业之外，新增人工智能和网络空间安全，让拔尖学生有更多选择。

二是国际卓越工程师项目，形成中外合作办学新范式。北航一直重点建设的中法工程师学院/国际通用工程学院。实施 6.5年本硕连贯培养，采用中、英、法三语教学。今年学校在浙江杭州的中法航空学院正式招生，学校和法国国立民航大学合作办学，在杭州按照“高水平、新机制、国际化”的办学定位，打造高水平、精英式、本研一体的国际工程师教育培养新范式。

三是医工交叉实验班升级，医工交叉试验班旨在培养具有深厚理工功底的医学科学家和具有扎实医学基础的生物医学卓越工程师，2022年起分生物医学工程专业方向和智能医学工程方向。2023年，北航与北京协和医学院联合开展本研“4（本科）+4（直博）”培养模式，具体信息可关注2023年北航招生章程。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

北京航空航天大学：学生出分报志愿，分数优先，不设专业级差，提档服从调剂不退档，保证学生利益，在报考时，招生组老师可以一对一个性化指导学生的专业选择，尽最大可能保证学生的选择方向。

对于每一个专业，北航都投入了大量的资源，配备了最优秀的师资，力求将学生培养为最优秀的人才。北航诚挚地邀请广大考生结合个人志趣，积极报考北京航空航天大学。

北航也将延续大类招生政策。学生通过高考录取到四个大类专业，经过第一年的宽口径大类培养之后，在充分尊重学生个人志愿和兴趣的基础上，让学生自主选择专业学院继续学习。在二年级结束时，学生还可以在专业学院内进一步选择自己心仪的专业。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

北京航空航天大学：学校不断加大奖学金投入力度，构建了以“国家资助、社会捐赠、学校出资”三位一体的本科生奖学金体系。2022年，学校总计发放本科生奖学金近1700万元，覆盖率达到60%。设立各类奖学金73项，比如校级本科生至高荣誉“沈元奖章” （20000元/人）；发放助学金及各项补贴超过2000万元，确保不让任何一名学生因家庭经济困难而影响学业。

北航学生未来的去向将呈现“三高一多”的特点。近年来，学校本科毕业生整体深造率约为71%（包含出国留学深造），其中，国内深造率约为63%；从毕业生就业地域分布来看，近年来毕业生的主要就业地域为北京，在北京地区就业的毕业生占61%。北航毕业生就业既具有鲜明的行业特色，分布又兼具广泛性，到国有重点领域科研院所、骨干企业、高校、国家及各级地方机关事业单位就业的毕业生多，航空、航天、船舶等重点领域大型央企均为学校战略合作伙伴，每年有将近三分之一毕业生在航空航天相关领域就业，中央国家机关及全国开展选调生招录的省市全部面向学校毕业生定向遴选。

(责编：李依环、熊旭)