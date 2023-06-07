2023年全国高考于6月7日拉开大幕，1291万考生走进考场，用实力书写青春的华章。人民网推出“奋力一搏，圆满今夏！大学书记校长为高考生加油”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长和教授组成加油团，寄语广大高考生并提前发出诚挚邀请。 纵横考场凌云笔，起承转合皆文章。久经历练、惊才风逸的考生注定不凡；满怀豪情、执笔激扬的少年逢考必胜。加油，高考少年！

人民网北京6月7日电 五月的暖风已经吹过，六月的蝉鸣即将响起。微风不燥、花开绚烂之时，2023年全国高考拉开大幕。日前，北京邮电大学校长徐坤深情寄语高考生，发出诚挚邀请。

徐坤表示，当今世界，数字经济蓬勃发展，作为一所以信息科技为特色的高水平研究型大学，北邮传承“传邮万里 国脉所系”的家国情怀，在全面提高人才自主培养能力和服务国家高水平科技自立自强的教育实践中探索创新，不断厚积服务国家战略需求和培养拔尖人才需要的能力与底气，正在朝着加快建成信息科技特色世界一流大学的宏伟目标阔步迈进。

徐坤说：“走进北邮，我们希望大家不仅能够在孜孜不倦的奋斗中遇见未来，更能够在不确定性的时代中引领未来。走进北邮，我们将带领你们在交叉融合的学科体系中塑造真优势、在开放办学的丰富资源中练就真本领、在科创平台的真实环境中解决真问题、在一流师资的教育引导中问道真学问、在智慧教育的创新环境中乐享真体验，助力同学们‘羽翼丰满，振翅高飞’。我们坚信，北邮将是你们成就人生的新起点、实现梦想的新舞台。”

“我代表学校向年轻的你们发出诚挚的邀请，邀请大家加入到‘北邮人’的鸿雁队阵，投身至‘网络强国 网信报国’的伟大事业。”徐坤最后表示。（文/孙竞；视频剪辑/史新培）

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