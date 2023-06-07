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教育部部署开展师德集中学习教育

2023年06月07日09:08 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部6日召开师德师风建设工作推进暨师德集中学习教育启动部署会，部署开展师德集中学习教育，推进各地各校加强师德师风建设工作。

会议指出，师德师风直接影响教师队伍整体素质，关乎培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个教育的根本问题，关乎立德树人根本任务的落实，以及培养社会主义建设者和接班人的教育使命和职责。

会议强调，要把师德师风建设摆在更重要位置，切实增强广大教师为党育人、为国育才的责任感、使命感和紧迫感。要立足大局，深入研判师德师风建设的新形势新要求，抓牢抓实师德师风建设各项重点工作。

一要坚持政治引领，强化师德学习教育，让教育者先受教育、让有信仰的人讲信仰，强化师德教育制度和工作落实。

二要坚持师德违规“零容忍”，严格落实从业禁止制度和教职员工准入查询制度，严查师德违规突出问题，畅通举报渠道，完善学术不端与师德违规共享及处理联动机制。

三要做好教师精神引领，建设面向广大教师的教育引领体系，以教师自律自强良好氛围凝聚推动教师队伍建设磅礴力量。

四要完善教师培养管理，健全中国特色教师教育体系，应对人口和社会结构变化对教育布局结构和资源调整紧迫的要求，持续实施国家银龄教师行动计划等，推动教师成为数字教育、终身学习的示范者、推动者和践行者。

会议要求，要善作善成、久久为功，全面落实师德师风建设主体责任，明确责任清单，严肃追责问责，形成强大合力，确保工作实效，为加快建设教育强国、办好人民满意的教育提供有力支撑。

(责编：李依环、熊旭)

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