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今年北京5.8万余人参加高考 6月25日公布成绩

2023年06月06日16:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月6日电 （记者孙竞）据北京教育考试院消息，今年北京市参加6月高考考生共计5.8万余人，全市设18个考区，100个考点、2029个考场。

北京市相关部门要求，组织考生做好自我健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，应及时向报名单位（所在中学）报告。配足备用考场和备用考试工作人员，每考点至少设置3个备用考场。配备专职卫生防疫工作人员，各考点安排1名校医负责卫生防疫工作。做好考点考场消毒通风等工作，根据需要配备口罩、免洗手消毒液等防疫用品。科学佩戴口罩，备用考场内如有发热、咳嗽等呼吸道症状或其他乙类乙管呼吸道传染病考生，考场内所有考生和工作人员应佩戴口罩，其他考场考生和考务工作人员可根据需要佩戴口罩。

北京的高考评卷工作将在6月8日至24日进行。高考成绩将于6月25日公布。本科志愿填报将在6月27日至7月1日进行，本科批次录取在7月6日至7月21日进行。专科志愿填报将在7月21日至22日进行，专科批次录取在7月23日至29日进行。

北京教育考试院供图

北京教育考试院供图

(责编：李依环、熊旭)

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