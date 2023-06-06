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教育部部署各地做好高考服务保障 提醒广大考生做好考前准备

2023年06月06日15:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月6日电 （记者孙竞）2023年全国高考将于明天开考，据教育部网站消息，日前教育部会同有关部门多次作出部署，要求各地坚持以考生为本，紧密围绕“平安高考”工作目标，加强治安出行、食宿卫生、防暑降温、噪音治理等方面的服务保障，为残障考生等特殊困难群体提供合理便利，努力营造温馨、舒适的考试环境。同时，教育部要求各地还要充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作，确保高考平稳顺利举行。

教育部特别提醒广大考生，一要认真阅读《考生须知》等，严格遵守考试规定，提前准备并携带好有关证件以及必备的考试用具。二要关注本地发布的高考防疫信息，根据有关要求提前做好个人防护准备工作。三要关注本地天气、交通情况，合理安排出行时间和路线，仔细核实确认考试时间、地点和科目，准确掌握考点考场路线设置，考虑考点安检等因素，预留足够赴考时间。四要诚信参加考试，不要携带手机等各类无线通讯工具及其他违禁物品进入考点（考场），如有携带需按考点要求统一存放至指定保管处。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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