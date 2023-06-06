北京市青少年学生读书行动启动会现场。北京市教委供图

人民网北京6月6日电 （记者李依环）北京市青少年学生读书行动启动会5日在北京第一师范学校附属小学举行。据悉，北京市青少年学生读书行动将覆盖大中小幼各学段，普教、职教不同类型，突出学段、类型特点，主动适应学生成长发展需要，把青少年读书行动积极融入到北京市全民阅读中。

北京市青少年学生读书行动将以“有组织的阅读”为统领，以深化青少年阅读的供给侧改革为工作主线，聚焦青少年阅读供给侧改革关键环节，整体规划未来一个时期的重点任务。一是增加优质阅读内容供给；二是灵活调整阅读供给节奏；三是丰富阅读供给方式；四是有效扩大阅读供给空间；五是健全青少年有组织阅读工作机制。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕对深化全市青少年读书行动提出三点要求，一是进一步提高思想认识，深刻理解开展青少年学生读书行动的重要意义；二是深化青少年阅读的供给侧改革，准确把握开展读书行动的工作要求和重点；三是遵循教育规律和学生成长规律，以“有组织的阅读”推动青少年读书行动落地见效。

北京市委宣传部二级巡视员丁梅在讲话中指出，青少年学生是全民阅读的重要群体，要切实增强做好新时代青少年阅读工作的使命感责任感；要找准需求特点，不断创新青少年阅读工作方式方法；要加强工作协同，提升青少年阅读品牌影响力。

启动会上，北京第一师范学校附属小学、昌平区教委、首都师范大学围绕学校、区域开展有组织的阅读和阅读在教师培养中的作用等方面交流了经验做法。北京科技大学任福君教授分享了科学阅读经验。

北京市教育两委、市委宣传部、市文旅局、市总工会、团市委、市妇联、市科协等部门代表和青少年学生代表共同启动了北京市青少年学生读书行动。北京第一师范学校附属小学学生代表向全市青少年学生发出阅读倡议。

此外，记者从会上获悉，由北京市教育两委牵头，会同北京市委宣传部、市委网信办、市文旅局、市总工会、团市委、市妇联、市科协，共同研制了《北京市青少年学生读书行动实施方案》，并将于近日印发。

(责编：郝孟佳、熊旭)