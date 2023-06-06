人民网北京6月6日电 （记者郝孟佳）5日，中国乐派“8+1、思政+X”课程体系全国研讨会暨第二届全国音乐教育专业建设论坛在京开幕。

中国乐派“8+1、思政+X”课程体系全国研讨会暨第二届全国音乐教育专业建设论坛。学校供图

教育部高等教育司副司长武世兴在致辞中指出，高校艺术专业教育是高等教育体系的重要组成部分，必须加快改革创新，构建高水平人才培养体系，全面提高人才自主培养质量。要对标贯彻落实党中央要求，深刻认识艺术专业教育的重要意义；对标高等教育新发展阶段特征，准确把握推进艺术专业建设改革创新的新要求；适应新时代新要求，建构中国自主的艺术教育知识体系；创新人才培养机制，培养艺术领域拔尖创新人才。

北京市教委主任李奕在视频致辞中指出，“中国乐派”建设已实质性全面展开并取得了丰硕成果。希望中国音乐学院抓住教育强国建设新机遇，全面深化教学改革，努力激发和创作出能够走向世界的、具有“中国乐派”特色的音乐作品，讲好中国故事，传播好中国文化。

中国音乐学院党委书记王旭东表示，学校将以此次大会为契机，进一步凝聚业内思想共识、汇聚奋斗合力、服务音乐教育事业发展，为建设成熟完备的中国音乐专业教育体系、适应中国式现代化要求、加快推进教育强国建设、担负起新的文化使命贡献智慧和力量。

上海音乐学院院长廖昌永表示，思政教育与音乐艺术的深度融合是中国式高等音乐教育现代化的重要保障、体系建设与教学的深度融合是中国式高等音乐教育现代化的重要路径、立德树人与专精技艺的深度融合是中国式高等音乐教育现代化的重要标志。

中国音乐学院院长李心草指出，中国音乐学院坚持以人民为中心发展教育，探索了培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的教育根本问题，全力推进中国乐派建设。站在新时代新起点，学校将继续肩负构建中国音乐教育体系的重任，砥砺前行，奋发有为，为加快建设高质量教育体系、推进教育现代化、建设中华民族现代文明贡献国音力量。

在主旨发言环节，教育部高等学校音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会主任委员、中国音乐学院原院长王黎光就“中国乐派”的历史担当、中国音乐教学法的创立、中国乐派“8+1、思政+X”课程体系的定标立规等方面展开阐述。他强调，中国乐派“8+1、思政+X”课程体系和中国音乐教育体系建设任重道远，需要中国的音乐学院以及几代有志之士不懈努力，共同将中国乐派建成东方文明的音乐象征。

北京大学世界传记文学中心主任赵白生以外文文献为例，阐释了如何从历史维度、地理维度、学科维度三个层面看待世界音乐史的走向，希望为“中国乐派”建设提供助力，推动“中国乐派”更好地走向世界。

本次大会为期5天，设主、分会场共20个。开幕式音乐会由中国音乐学院院长、指挥家李心草执棒，携中国乐派交响乐团、中国音乐学院声乐歌剧系合唱团、中国交响乐团合唱团及中国音乐学院优秀师生，演绎《黄河大合唱》等经典作品，精彩呈现一场集学术性、艺术性和示范性为一体的教学成果展示音乐会。

大会还将召开《中国音乐大典》出版发布会、艺术院校校（院）长论坛、音乐教育专业建设论坛、图书馆资源建设专题研讨等多场学术会议，汇聚业内专家学者，共商音乐教育高质量发展之路；举办中国音乐理论、创作、表演、教育等教学研讨、课堂教学展示和曲目展演，直观展示中国乐派“8+1、思政+X”课程体系建设成果。

据悉，本次大会由教育部高等学校音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会主办，中国音乐学院承办。来自教育部高等学校音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会、全国各高校、全国各大艺术院团等近800名领导嘉宾、专家学者参加了会议。

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